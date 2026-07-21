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ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ανεμογεννήτρια χωρίς έλικες: Δεν γυρίζει ποτέ κι όμως παράγει ρεύμα

Ανεμογεννήτρια
clock 18:17 | 21/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Οι τεράστιες ανεμογεννήτριες με τα περιστρεφόμενα πτερύγια αποτελούν το γνωστό σύμβολο της αιολικής ενέργειας.  Ωστόσο, η ισπανική startup Vortex Bladeless προτείνει μια διαφορετική προσέγγιση. Ποια είναι αυτή; Mια ανεμογεννήτρια χωρίς έλικες, που παράγει ηλεκτρισμό μέσω της ταλάντωσής της από τον άνεμο.

Η συσκευή μοιάζει περισσότερο με λεπτό κατακόρυφο ιστό παρά με ανεμογεννήτρια. Η ιδέα βασίζεται σε ένα φαινόμενο που έγινε γνωστό από την κατάρρευση της γέφυρας «Tacoma Narrows» το 1940. Ο ιδρυτής της εταιρείας, David Yánez, σκέφτηκε να αξιοποιήσει τις ταλαντώσεις που συνήθως θεωρούνται πρόβλημα στις κατασκευές, μετατρέποντάς τες σε πηγή ενέργειας.

Η τεχνολογία αυτή προσφέρει χαμηλότερο θόρυβο, μικρότερο κίνδυνο για τα πουλιά και απλούστερη κατασκευή. Παρ’ όλα αυτά, η απόδοσή της παραμένει περιορισμένη. Το μοντέλο Vortex Tacoma, ύψους περίπου 2,75 μέτρων, παράγει έως 100 Watt, αρκετά για μικρές συσκευές και φωτισμό, αλλά όχι για τις ανάγκες ενός μεγάλου αιολικού πάρκου. Η εταιρεία αναπτύσσει επίσης μεγαλύτερη έκδοση 13 μέτρων με στόχο ισχύ περίπου 1 κιλοβάτ.

Η Vortex Bladeless δεν θεωρεί ότι θα αντικαταστήσει τις μεγάλες ανεμογεννήτριες, αλλά ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε σπίτια, κτίρια, απομονωμένες περιοχές και μικρά αυτόνομα ενεργειακά συστήματα. Αν βελτιωθεί η απόδοσή της, μπορεί να αποτελέσει μια νέα μορφή αξιοποίησης της αιολικής ενέργειας.

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