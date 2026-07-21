Αλέξης Σταμάτης: Συγκλονίζει η σύζυγός του, Εύα Σιμάτου

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Ο συγγραφέας, Αλέξης Σταμάτης, άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 67 ετών, μετά από μάχη με σπάνια ασθένεια του αίματος.

Η σύζυγός του, Εύα, πόσταρε στο Facebook ένα ποίημά του και με τον δικό της τρόπο είπε το «αντίο» στον άντρα που στάθηκε πλάι της τα τελευταία χρόνια.

«“Υστερόγραφο στο Φως”

Ένα ποίημα του Αλέξη

Αν έφτασες ως εδώ, περπάτησες επάνω μου

Γράφω επειδή υπάρχει χώρος ανάμεσα σε δύο εκλάμψεις – και θέλησα να σταθώ εκεί.

Σε ευχαριστώ που άντεξες τη διάρκεια και δεν έφυγες όταν άρχισε να πονά.

Ποτέ δεν μίλησα με τον θεό.

Ίσως επειδή η γλώσσα μου είχε ήδη χρησιμοποιηθεί σε άλλα στόματα. Αλλά τον ένιωσα.



Ως παύση που δεν μου ανήκε.

Η ποίηση δεν αλλάζει τον κόσμο.

Αλλάζει την ταχύτητα με την οποία σε διαπερνά.

Και τότε, κάποιες νύχτες, μπορείς να αναπνέεις χωρίς εξήγηση.

Αυτό το βιβλίο απλώς διατηρεί το σχήμα ενός σώματος που δεν πρόλαβε να γείρει σε άλλο σώμα.

Αν βρίσκεσαι εκεί, σε κάποιο άλλο γεωγραφικό σημείο, σε μια σχέση χωρίς ονόματα – κράτα αυτό:

Η φωνή που δεν ζητά να ακουστεί είναι αυτή που παραμένει. Όχι γιατί είναι δυνατή.

Αλλά γιατί δεν υπάρχει πουθενά αλλού να πάει», έγραψε χαρακτηριστικά.

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