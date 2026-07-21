ΤΡΙ.21 Ιου 2026 11:16
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
GOSSIP - LIFESTYLE

Κοντοβά: Οι τρυφερές στιγμές με την κόρη της σε πισίνα

κονβο
clock 15:00 | 21/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Διακοπές στην Κέρκυρα κάνει η Χριστίνα Κοντοβά μαζί με την κορούλα της. Η σχεδιάστρια έκανε στη σχετική ανάρτηση  και την βλέπουμε να απολαμβάνει το μπάνιο της σε πισίνα ξενοδοχείου με την μονάκριβή της κόρη.

«Στόχοι μαμάς και κόρης» έγραψε στη λεζάντα του post η Χριστίνα Κοντοβά και κέρδισε εκατοντάδες likes από τους διαδικτυακούς της φίλους.

Διαβάστε επίσης 

Κίτσου: «Υπήρξε μία σχέση στη ζωή μου που μου θύμισε πατρικές συμπεριφορές και τη διέκοψα αμέσως»

Πέθανε ο συγγραφέας Αλέξης Σταμάτης και γιος της Μπέτυς Αρβανίτη

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Χριστίνα Κοντοβά Κερκυρα
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis