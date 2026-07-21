Κοντοβά: Οι τρυφερές στιγμές με την κόρη της σε πισίνα

Διακοπές στην Κέρκυρα κάνει η Χριστίνα Κοντοβά μαζί με την κορούλα της. Η σχεδιάστρια έκανε στη σχετική ανάρτηση και την βλέπουμε να απολαμβάνει το μπάνιο της σε πισίνα ξενοδοχείου με την μονάκριβή της κόρη.
«Στόχοι μαμάς και κόρης» έγραψε στη λεζάντα του post η Χριστίνα Κοντοβά και κέρδισε εκατοντάδες likes από τους διαδικτυακούς της φίλους.
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