Κοντοβά: Οι τρυφερές στιγμές με την κόρη της σε πισίνα

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Διακοπές στην Κέρκυρα κάνει η Χριστίνα Κοντοβά μαζί με την κορούλα της. Η σχεδιάστρια έκανε στη σχετική ανάρτηση και την βλέπουμε να απολαμβάνει το μπάνιο της σε πισίνα ξενοδοχείου με την μονάκριβή της κόρη.

«Στόχοι μαμάς και κόρης» έγραψε στη λεζάντα του post η Χριστίνα Κοντοβά και κέρδισε εκατοντάδες likes από τους διαδικτυακούς της φίλους.

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