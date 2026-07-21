Πέθανε ο συγγραφέας Αλέξης Σταμάτης και γιος της Μπέτυς Αρβανίτη

O συγγραφέας, Αλέξης Σταμάτης, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 66 ετών, ύστερα από γενναία μάχη με μια σπάνια ασθένεια του αίματος, την οποία αντιμετώπιζε τα τελευταία χρόνια.

Ο συγγραφέας άφησε πίσω του ένα πλούσιο έργο που ξεπέρασε τα 34 βιβλία, ανάμεσά τους 20 μυθιστορήματα.

Γεννημένος σε μια οικογένεια με έντονη καλλιτεχνική και πνευματική διαδρομή, ήταν γιος του αρχιτέκτονα Κώστα Σταμάτη και της σπουδαίας ηθοποιού Μπέτυς Αρβανίτη. Στην προσωπική του ζωή ήταν παντρεμένος με την ηθοποιό Εύα Σιμάτου, με την οποία απέκτησαν έναν γιο, τον Ερμή.

Bαθιά συγκίνηση προκαλεί η τελευταία του ανάρτηση μόλις πέντε ημέρες πριν φύγει από τη ζωή.

«Οι παλιοί αλχημιστές περίμεναν την πρώτη σταγόνα του ελιξιρίου με απελπισία που έμοιαζε ήδη με πίστη. Η αναμονή έχει κάτι από ναό και από σφαγείο. Στον ίδιο χώρο ελπίδα και αποσύνθεση.Το αίμα. Η μόνη αριστοκρατία που δεν αναγνωρίζει τίτλους… Ένας άγνωστος θα κατοικήσει για λίγο μέσα σου. Κανένα μυστήριο της Εκκλησίας δεν υπήρξε πιο κυριολεκτικό… Δεν περιμένω ένα φάρμακο αλλά έναν επισκέπτη. Η ευγένεια της ανωνυμίας. Μορφή αγάπης που δεν επιθυμεί να αγαπηθεί πίσω… Ο πρώτος άνθρωπος γεννήθηκε από το αίμα μιας γυναίκας. Ο τελευταίος ίσως σωθεί από το αίμα ενός ξένου», έγραφε.

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