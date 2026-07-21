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Ρώμας: "Οι αριστεροί θέλουν να σε βρίζουν κι εσύ να μην μιλάς"

ρ
clock 10:00 | 21/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ο Χάρης Ρώμας εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση σε συνέντευξή του στην "Ομάδα Αλήθειας" κατά της αριστεράς. Ο ηθοποιός  υποστήριξε ότι όσοι εκφράζουν διαφορετική πολιτική άποψη γίνονται αποδέκτες ύβρεων, ενώ υπερασπίστηκε την κυβέρνηση απέναντι στις επικρίσεις.

«Όταν αυτή η κυβέρνηση και αυτός ο πρωθυπουργός κατηγορούνται ευθαρσώς ακόμα και από τους αντιπάλους τους, τους πολιτικούς αρχηγούς, ως δολοφόνοι, όταν κατηγορούνται όλοι μαζί ως δολοφόνοι και παιδοβιαστές, βγαίνεις εσύ, αυτός που έχει το μεγαλύτερο θάρρος, ο Άδωνις και λέει για τον Τσίπρα: Δεν δέχομαι ότι είσαι πιο έντιμος. Γιατί βγάζει μάτι ότι είπαν: Τι αφήγημα έχουμε εμείς με το rebranding; Είμαι ο πιο έντιμος κι εσείς οι πιο διεφθαρμένοι. Το διαβάζω παντού», είπε αρχικά.

«Ξέρετε τι θέλουνε, αυτή η αριστερή νομενκλατούρα. Αυτοί οι αριστεροί τέλος πάντων. Θέλουν να σε βρίζουν κι εσύ να μην μιλάς. Είναι σαν να σου λένε: Εγώ θα σε βρίζω και εσύ θα είναι μούγκα. Μούγκα στη στρούγκα. Το λέω σε όλες τις συζητήσεις που κάνω. Και το λέω ήρεμα», πρόσθεσε.

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