Ρώμας: "Οι αριστεροί θέλουν να σε βρίζουν κι εσύ να μην μιλάς"

Ο Χάρης Ρώμας εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση σε συνέντευξή του στην "Ομάδα Αλήθειας" κατά της αριστεράς. Ο ηθοποιός υποστήριξε ότι όσοι εκφράζουν διαφορετική πολιτική άποψη γίνονται αποδέκτες ύβρεων, ενώ υπερασπίστηκε την κυβέρνηση απέναντι στις επικρίσεις.

«Όταν αυτή η κυβέρνηση και αυτός ο πρωθυπουργός κατηγορούνται ευθαρσώς ακόμα και από τους αντιπάλους τους, τους πολιτικούς αρχηγούς, ως δολοφόνοι, όταν κατηγορούνται όλοι μαζί ως δολοφόνοι και παιδοβιαστές, βγαίνεις εσύ, αυτός που έχει το μεγαλύτερο θάρρος, ο Άδωνις και λέει για τον Τσίπρα: Δεν δέχομαι ότι είσαι πιο έντιμος. Γιατί βγάζει μάτι ότι είπαν: Τι αφήγημα έχουμε εμείς με το rebranding; Είμαι ο πιο έντιμος κι εσείς οι πιο διεφθαρμένοι. Το διαβάζω παντού», είπε αρχικά.

«Ξέρετε τι θέλουνε, αυτή η αριστερή νομενκλατούρα. Αυτοί οι αριστεροί τέλος πάντων. Θέλουν να σε βρίζουν κι εσύ να μην μιλάς. Είναι σαν να σου λένε: Εγώ θα σε βρίζω και εσύ θα είναι μούγκα. Μούγκα στη στρούγκα. Το λέω σε όλες τις συζητήσεις που κάνω. Και το λέω ήρεμα», πρόσθεσε.

Χάρης Ρώμας στην Ομάδα Αλήθειας: Οι αριστεροί θέλουν να σε βρίζουν και εσύ να μην μιλάς pic.twitter.com/1yK33gRuCG — Ομάδα Αλήθειας (@omadaalithias) July 20, 2026

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