Αϊβάζης: Η πρώτη του φωτογραφία με την Kρητικιά σύντροφό του

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Ερωτευμένος είναι ξανά ο Γιάννης Αϊβάζης μετά τον διαζύγιό του από τη Μαρία Κορινθίου. Ερωτευμένος φαίνεται πως είναι τους τελευταίους μήνες ο γνωστός ηθοποιός Γιάννης Αϊβάζης, καθώς έχει βρει ξανά την προσωπική του ευτυχία στο πλευρό μιας εντυπωσιακής μελαχρινής γυναίκας με καταγωγή από την Κρήτη.

Η νέα σύντροφος του Γιάννη Αϊβάζη λέγεται Νατάσα και είναι μητέρα ενός αγοριού.

Μάλιστα, ο ηθοποιός μοιράστηκε την πρώτη της φωτογραφία στα σόσιαλ μίντια από τις διακοπές τους.

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