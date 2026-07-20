ΔΕΥ.20 Ιου 2026 20:36
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
GOSSIP - LIFESTYLE

Αϊβάζης: Η πρώτη του φωτογραφία με την Kρητικιά σύντροφό του

αιβάζης
clock 20:00 | 20/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Ερωτευμένος είναι ξανά ο Γιάννης Αϊβάζης μετά τον διαζύγιό του από τη Μαρία Κορινθίου.  Ερωτευμένος φαίνεται πως είναι τους τελευταίους μήνες ο γνωστός ηθοποιός Γιάννης Αϊβάζης, καθώς έχει βρει ξανά την προσωπική του ευτυχία στο πλευρό μιας εντυπωσιακής μελαχρινής γυναίκας με καταγωγή από την Κρήτη. 

Η νέα σύντροφος του Γιάννη Αϊβάζη λέγεται Νατάσα και είναι μητέρα ενός αγοριού. 

Μάλιστα, ο ηθοποιός μοιράστηκε την πρώτη της φωτογραφία στα σόσιαλ μίντια από τις διακοπές τους.

αιβάζης

Διαβάστε επίσης 

Συσσοβίτης: «Είμαι 62 χρόνων... Φυσικά δεν είμαι ζεν πρεμιέ και το αποδέχομαι»

Σίσσυ Χρηστίδου: Ποιος είναι ο γοητευτικός άνδρας που της έκλεψε την καρδιά

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Γιάννης Αϊβάζης Σύντροφος
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis