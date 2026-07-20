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GOSSIP - LIFESTYLE

Συσσοβίτης: «Είμαι 62 χρόνων... Φυσικά δεν είμαι ζεν πρεμιέ και το αποδέχομαι»

σ
clock 19:00 | 20/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ο Αλέκος Συσσοβίτης παραχώρησε συνέντευξη στην εφημερίδα Real και αναφέρθηκε στην ταμπέλα του "ωραίου" και αποκάλυψε αν θα έμενε μόνιμα στην περιφέρεια.

– Ακόμα φέρετε την ταμπέλα του ωραίου; Παλαιότερα ήσασταν ο ζεν πρεμιέ.

Τώρα προσπαθώ να μείνω ζεν (δηλαδή νέος) στο μυαλό μου. Είμαι 62 χρόνων... Φυσικά δεν είμαι ζεν και το αποδέχομαι, αλλά φροντίζω τον εαυτό μου. Από τη στιγμή που το κάνω, γιατί να μη δέχομαι και τα εύσημα;

– Πώς σας φαίνεται ότι σας βλέπουν γοητευτικό ακόμη και όταν υποδύεστε τον κακό;

Ποιος μας είπε ότι οι κακοί δεν είναι γοητευτικοί;

– Θα μένατε μόνιμα στην περιφέρεια;

Όταν υπάρχουν περίοδοι αναδουλειάς στην Αθήνα, το σκέφτομαι, αλλά όχι. Και στα χωριά θα ήθελα να πηγαίνω μια περίοδο, αλλά περνάω πολύ καλά στην Αθήνα. Και για τη Θεσσαλονίκη, που το σκέφτομαι πολλές φορές, δεν με καλύπτει στον βαθμό που θα ήθελα. Λατρεύω το αττικό κλίμα, είμαι πολύ εξαρτημένος από τον καιρό εδώ, ενώ δεν είμαι καθόλου εξαρτημένος από τον καιρό στη Θεσσαλονίκη.

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