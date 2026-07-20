Σωματείο Οικοδόμων Ηρακλείου: Ξεκάθαρα μέτρα για τους εργαζόμενους ενόψει καύσωνα

'Αμεσα μέτρα για προστασία των εργαζομένων από το καύσωνα ζητά το Σωματείο Οικοδόμων Ν. Ηρακλείου.

Σε ανακοίνωση αναφέρεται:



Σύμφωνα με τις προβλέψεις της μετεωρολογικής υπηρεσίας, από σήμερα και για τις επόμενες μέρες, θα επικρατούν στη χώρα συνθήκες καύσωνα με θερμοκρασίες που θα ξεπεράσουν τους 40ο C.



Με δεδομένα τις ήδη υπάρχουσες, άσχημες συνθήκες δουλειάς στους χώρους εργασίας, τη δουλειά ήλιο με ήλιο, την ολική έλλειψη εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου και την απουσία μέτρων υγείας και ασφάλειας που έχουν σαν αποτέλεσμα, από την αρχή του χρόνου, να χάσουν τη ζωή τους 15 εργαζόμενοι και δεκάδες να τραυματιστούν σοβαρά μόνο στις Κατασκευές, απαιτούνται άμεσα μέτρα προστασίας των εργαζομένων μπροστά στις συνθήκες καύσωνα και θερμικής καταπόνησης.



Η έκδοση εγκυκλίου από το Υπουργείο Εργασίας πρέπει να περιλαμβάνει ξεκάθαρα, υποχρεωτικά μέτρα και όχι συστάσεις και ευχολόγια, που η μεγαλοεργοδοσία στην πράξη, τα γράφει στα «παλιά της τα παπούτσια» βάζοντας σε μεγάλο κίνδυνο τη ζωή των εργαζομένων.

Απαιτούμε:





• Άμεση διακοπή των εργασιών στους 38ο C με καταβολή εξολοκλήρου του ημερομισθίου στους εργαζόμενους.



• Να εξασφαλιστούν στους εργαζομένους κλιματιζόμενοι χώροι, πρόσβαση σε δροσερό νερό και ανάλογα της εκτίμησης άλλων παραγόντων που αυξάνουν τον επαγγελματικό κίνδυνο, (υγρασία, είδος δουλειάς, κ.α) οι εργασίες να διακόπτονται και σε μικρότερες θερμοκρασίες (36οC).



• Άδειες ειδικού σκοπού για τους εργαζόμενους με παιδιά σε παιδικούς σταθμούς και σχολεία που παραμένουν κλειστά λόγω καύσωνα.



• Μη προσέλευση των εργαζομένων στην εργασία, όταν υπάρχει πρόβλεψη για πάνω από 42ο C, χωρίς περικοπή μεροκάματου και μισθού.



• Ανάλογα το είδος της εργασίας, ιδιαίτερα όσες είναι σε υπαίθριους χώρους, σε ύψος, και σε άμεσο κίνδυνο για θερμική καταπόνηση και θερμοπληξία (ασφαλτόστρωση, σκυροδέτηση , σοβατίσματα, εργασίες κατασκευής οδικών δικτύων, σιδέρωμα πλάκας, κ.λπ.), οι εργοδότες πρέπει να σχεδιάσουν προκαταβολικά τη διακοπή των εργασιών πριν την αύξηση της θερμοκρασίας.



• Σε κάθε περίπτωση, είναι προφανές ότι, σε συνθήκες καύσωνα καμιά εργασία δεν μπορεί να γίνεται τις μεσημεριανές ώρες και πέραν του πενθήμερου.



• Σε εργοστάσια κοπής και επεξεργασίας μαρμάρου, σε ξυλουργεία πρέπει άμεσα να ελεγχθεί αν είναι επαρκές το σύστημα εξαερισμού και κλιματισμού. Σε περίπτωση ανεπάρκειας, πρέπει να διακόπτονται οι εργασίες μέχρι την αποκατάσταση του προβλήματος.



• Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται για τους εργαζόμενους με προβλήματα υγείας. Με ευθύνη της εργοδοσίας πρέπει να προστατευτούν από την έκθεση τους σε εργασίες που συνδέονται με θερμική καταπόνηση.



• Σε μεγάλους χώρους δουλειάς, με ευθύνη της εργοδοσίας πρέπει να εξασφαλιστούν όλα τα αναγκαία μέσα (γιατρός εργασίας, υλικοτεχνική υποδομή, κατάλληλο μέσο μεταφοράς στο νοσοκομείο κ.α.) για την άμεση αντιμετώπιση περιστατικών θερμοπληξίας καθ’ όλη την διάρκεια του ωραρίου.

Σε όλες τις περιπτώσεις διακοπής των εργασιών ή ακόμη και μη έναρξης τους, συνέπεια των καιρικών συνθηκών, της έλλειψης κατάλληλων μέτρων, το μεροκάματο και το ένσημο πρέπει να καταβάλλονται χωρίς καμία περικοπή.

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