Κίτσου: «Υπήρξε μία σχέση στη ζωή μου που μου θύμισε πατρικές συμπεριφορές και τη διέκοψα αμέσως»

Η Μαρία Κίτσου μίλησε στο περιδικό Hello και η ίδια εξήγησε και τον λόγο που αποφάσισε στο παρελθόν να δώσει τέλος σε μια σχέση, όταν αναγνώρισε συμπεριφορές που της θύμιζαν δύσκολες εμπειρίες από την παιδική της ηλικία.

«Για να συνδεθώ με έναν άνθρωπο θα πρέπει να είναι ευφυής, με χιούμορ και ενσυναίσθηση, ευγενής και καλός άνθρωπος και να διαθέτει μια προσωπικότητα που να μπορεί να με κοντρολάρει. Να μην πέφτει δηλαδή όταν πέφτω, να με καταλαβαίνει, να με έχει βασίλισσα, γιατί θα τον έχω κι εγώ βασιλιά. Μετράει πολύ ο πνευματικός κόσμος ενός ανθρώπου για μένα. Είμαι τρομερά εγκεφαλική», είπε η Μαρία Κίτσου.

Για την σχέση με πρώην σύντροφό της: «Υπήρξε μία σχέση στη ζωή μου που μου θύμισε πατρικές συμπεριφορές και τη διέκοψα αμέσως. Είχα την ικανότητα να το αντιληφθώ. Έχω κάνει ψυχοθεραπεία ανά περιόδους στη ζωή μου αλλά πάντα διέθετα το σθένος να κατανοώ και να διαχειρίζομαι μια τέτοια συνθήκη».

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