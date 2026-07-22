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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός: Με 23 παίκτες στην Ουγγαρία για το πρώτο ματς με την Πάκσι

ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ
clock 14:47 | 22/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε με πρωινή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» την Τετάρτη (22/7) την προετοιμασία του για το πρώτο επίσημο παιχνίδι της σεζόν, απέναντι στην Πάκσι (23/7), στο πλαίσιο της πρώτης αναμέτρησης των δύο ομάδων για τον Β’ προκριματικό γύρο του UEFA Conference League.

Το πρόγραμμα των «πράσινων» προθέρμανση, rondo, παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο, τακτική και εξάσκηση στις στατικές φάσεις. Μετά το τέλος της προπόνησης, ο Τζέικομπ Νίστρουπ ανακοίνωσε τη λίστα της αποστολής η οποία αναχωρεί στις 15:00 της Τετάρτης (22/7) με πτήση τσάρτερ για τη Βουδαπέστη κι από εκεί οδικώς για το Πακς.

Στην 23μελή αποστολή συμπεριλήφθηκαν οι Πένια, Τσάβες, Κότσαρης, Τσάπρας, Ντε Φράι, Τουμπά, Φαν Ντρόνγκελεν, Κάτρης, Λάβδας, Κυριακόπουλος, Καμαρά, Τσέριν, Κοντούρης, Τσιριβέγια, Μπινιάρης, Ζαρουρί, Πελίστρι, Παντελίδης, Γιάγκουσιτς, Ταμπόρδα, Αντίνο, Τεττέη και Ραστόντερ.

Εκτός έμειναν οι Βίκτορ Κρίστιανσεν και Γιώργος Κυριόπουλος, λόγω αγωνιστικής ανετοιμότητας κι ο Μανώλης Σιώπης που φαίνεται πως σ' αυτή τη φάση είναι εκτός του βασικού ροτέισον της πρώτης ομάδας.

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