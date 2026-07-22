Τραγωδία στην Ιαπωνία: Άνδρας έπεσε από τον 12ο όροφο και σκότωσε 23χρονη πεζή

Ένα τραγικό περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της περασμένης Κυριακής στην πόλη Ναγκόγια της Ιαπωνίας με μια 23χρονη να χάνει τη ζωή της με τον πλέον απροσδόκητο τρόπο.

Σύμφωνα με τη Japan Today, η νεαρή κοπέλα επέστρεφε από βραδινή έξοδο και περπατούσε παρέα με μια φίλη της στο πεζοδρόμιο δρόμου που βρίσκεται σε πολυσύχναστη περιοχή με πολλά γραφεία και πολυκατοικίες.

Η μοίρα τής είχε γραμμένο να προσγειωθεί πάνω της ένας άνδρας 29 ετών, ο οποίος έπεσε από τον 12ο όροφο πολυκατοικίας, χωρίς να έχει αποσαφηνιστεί ακόμα αν η πτώση οφειλόταν σε ατύχημα ή σε απόπειρα αυτοκτονίας.

Η 23χρονη Χούρα Ινάμπα πέθανε από αιμορραγικό σοκ, ενώ ο Σινσέι Ταγκούτσι επέζησε, αλλά εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε πολύ κρίσιμη κατάσταση και να δίνει μάχη για τη ζωή του.

Δεν είναι πρώτη φορά

Δεν είναι η πρώτη φορά που καταγράφεται ένα τέτοιο τραγικό συμβάν στην Ιαπωνία. Τον Αύγουστο του 2024, μία 17χρονη μαθήτρια λυκείου έπεσε από εμπορικό κτίριο δίπλα στον σιδηροδρομικό σταθμό JR Yokohama, νοτιοδυτικά του Τόκιο. Η πτώση της προκάλεσε τον θάνατό της, ενώ σκότωσε και μία 32χρονη γυναίκα που περπατούσε στον δρόμο.

Ανάλογη τραγωδία είχε σημειωθεί και τον Οκτώβριο του 2020 στην Οσάκα, όταν ένας 17χρονος μαθητής λυκείου πήδηξε από εμπορικό συγκρότημα. Κατά την πτώση του χτύπησε μία 19χρονη φοιτήτρια που περνούσε από το σημείο, με αποτέλεσμα και οι δύο να υποστούν θανάσιμους τραυματισμούς.

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