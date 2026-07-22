SOS για την αμπελουργία: Κατρακυλούν οι εξαγωγές ελληνικών σταφυλιών – Συρρικνώνεται η παραγωγή στην Κρήτη

Η φετινή καλλιεργητική περίοδος εξελίσσεται ιδιαίτερα δύσκολη για την αμπελοκαλλιέργεια στην Κρήτη αλλά και στην υπόλοιπη χώρα, καθώς οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για σημαντική μείωση στην παραγωγή σταφυλιών και σταφίδας. Οι ακραίες καιρικές συνθήκες, ο αναταγωνισμός από ευρωπαϊκές αγορές αλλά και τις χώρες του τρίτου κόσμου έχουν επηρεάσει αρνητικά την απόδοση των αμπελώνων σε πολλές περιοχές της χώρας.

Η Ελλάδα εξάγει 50.000 τόνους σταφυλιών, την ώρα που τα προηγούμενα χρόνια εξήγαγε 250.000 τόνους. Παράλληλα, η Ιταλία και η Ισπανία παραγάγουν 600.000 και 400.000 τόνους, αντίστοιχα ενώ και η Αίγυπτος εξάγει 350.000 τόνους.

Στην Κρήτη, όπου η αμπελουργία αποτελεί βασικό πυλώνα της αγροτικής οικονομίας, οι παραγωγοί εμφανίζονται ιδιαίτερα ανήσυχοι. Σε αρκετές αμπελουργικές ζώνες του νησιού καταγράφονται μειωμένες αποδόσεις, καθώς η έλλειψη βροχοπτώσεων και οι συνεχείς περίοδοι καύσωνα προκάλεσαν στρες στην παραγωγή, επηρεάζοντας τόσο την ποσότητα όσο και την ποιότητα της παραγωγής.

Σημαντική πτώση της παραγωγής στον Προφήτη Ηλία - Τα αμπέλια μετρούν σημαντικές απώλειες από τις χαλαζοπτώσεις

Μιλώντας στο Ράδιο Κρήτη ο εξαγωγέας Λάμπρος Περβολαράκης, σχολίασε πως το 1983 έως το 1989 η περιοχή του Προφήτη Ηλία εξήγαγε 20.000 τόνους σταφίδα, κάτι που πλέον δεν συμβαίνει εξαιτίας των προσκλήσεων που αντιμετωπίζει το νησί.

''Θα χαθούν τα αμπέλια από την έλλειψη νερού'' επισήμανε ο κ. Περβολαράκης. Την ίδια ώρα αναφέρθηκε και στις χαλαζόπτωσεις που έπληξαν τις αμπελοκαλλιέργειες. Τόσο η πρώιμη όσο και η όψιμη καταστροφή, δημιούργησαν σοβαρές ζημιές στην παραγωγή. Εκτός από τον Προφήτη Ηλία, καταστροφές υπέστησαν και οι καλλιέργειες στη Μεσαρά και στις Αρχάνες, με την ποικιλία της Σουλτανίνας να καταστρέφεται στο 50% ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις η καταστροφή έφτασε και στο 100%.

Στο μεταξύ, ο τρύγος στις πρώιμες ποικιλίες έχει ήδη ξεκινήσει με την τιμές να κυμαίνονται από 1,20 έως 1,60 ευρώ το κιλό και με την εξαγωγή τους να περιορίζεται σε Γερμανία, Βουλγαρία, Ρουμανία και Κύπρο. Η φετινή χρονιά χαρακτηρίζεται από μικρή παραγωγή, με την πρώιμη Σουλτανίνα να αποφέρει στον παραγωγό κέρδος μόλις 0,80 λεπτών, αφού η μέχρι στιγμής παραγωγή έχει ''συρρικνωθεί'' από τη ζέστη.

Οι αγροτικοί φορείς ζητούν τη λήψη μέτρων στήριξης, επισημαίνοντας ότι η κλιματική αλλαγή δημιουργεί πλέον μόνιμες προκλήσεις για την αμπελοκαλλιέργεια και απαιτεί άμεσες παρεμβάσεις, τόσο για την προστασία της παραγωγής όσο και για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας του πρωτογενούς τομέα στην Κρήτη και συνολικά στη χώρα.

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