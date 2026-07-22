Κρήτη - Κτηματολόγιο: Με άδεια χέρια έφυγαν οι φορείς από τον Υπουργό Δ. Παπαστεργίου - Την ερχόμενη εβδομάδα η απόφαση

Με άδεια χέρια έφυγαν οι επιστημονικοί φορείς της Κρήτης από την κρίσιμη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στην σήμερα στην Αθήνα με τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κ. Δημήτρη Παπαστεργίου για το μείζον θέμα με τα λάθη του κτηματολογίου που απασχολεί το νησί και με κίνδυνο να χαθούν περιουσίες.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή εκπροσώπων των Δικηγορικών Συλλόγων, του Τεχνικού Επιμελητηρίου καθώς και εκπρόσωπων της Περιφέρειας και των Δήμων του νησιού. Οι φορείς της Κρήτης κατέθεσαν κοινό και κατεπείγον αίτημα για παράταση ενός έτους στην υποβολή ενστάσεων και αιτήσεων διόρθωσης στο πλαίσιο της ανάρτησης του κτηματολογίου.

Όπως τονίστηκε, ο χρόνος που απομένει δεν επαρκεί. Αν δεν δοθεί η παράταση, χιλιάδες πολίτες κινδυνεύουν να χάσουν τις περιουσίες τους. Ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης άκουσε τα επιχειρήματα των φορέων. Δεσμεύτηκε να διερευνήσει άμεσα τη νομική και τεχνική δυνατότητα για την υλοποίηση της παράτασης. Η τελική απάντηση του Υπουργείου αναμένεται εντός της ερχόμενης εβδομάδας.

Παράλληλα, ο Αντιπεριφερειάρχης Χανίων, κ. Νίκος Καλογερής, σε δηλώσεις του «Ράδιο Κρήτη» και τον Μανόλη Αργυράκη μετά το τέλος της συνάντησης, απηύθυνε επείγουσα έκκληση προς όλους τους ιδιοκτήτες ακινήτων. Ο κ. Καλογερής κάλεσε τους πολίτες να μην περιμένουν την απόφαση για την παράταση. Πρέπει να σπεύσουν να καταθέσουν τις αιτήσεις τους και να λάβουν αριθμό πρωτοκόλλου έως τις 3 Αυγούστου, ημερομηνία κατά την οποία λήγει η τρέχουσα προθεσμία, ώστε να κατοχυρώσουν τα δικαιώματά τους.

Οι επιστημονικοί φορείς (Δικηγόροι και Μηχανικοί) έχουν ένα πλαίσιο συγκεκριμένων διεκδικήσεων, όπως αυτά είχαν διαμορφωθεί και αποφασιστεί κατά την ευρεία παγκρήτια σύσκεψη, προκειμένου να διασφαλιστεί η εγκυρότητα της διαδικασίας λόγω λαθών και παραλήψεων χωρίς υπαιτιότητα των πολιτών, ζητώντας άμεσα μέτρα αποκατάστασης. Σε πρώτο επίπεδο ζητούν τη διόρθωση των εκτεταμένων τεχνικών και νομικών σφαλμάτων, την επανεπεξεργασία της βάσης των κτηματολογικών στοιχείων, την επανεξέταση περιπτώσεων ιδιωτικών εκτάσεων που αποδίδονται στο Ελληνικό Δημόσιο, λόγω του φερόμενου δασικού χαρακτήρα τους.

Συγκεκριμένα ζητούν

- Θεσμοθέτηση παράτασης ενός έτους για την ολοκλήρωση των αναρτήσεων, ώστε να υπάρχει επαρκής χρόνος ελέγχου.

- Οίκοθεν αναμόρφωση της βάσης δεδομένων από το ίδιο το Κτηματολόγιο, για τη μαζική και αυτόματη διόρθωση των πρόδηλων σφαλμάτων των αναδόχων, χωρίς οικονομική ή γραφειοκρατική επιβάρυνση των πολιτών.

- Απλοποίηση των διαδικασιών με σαφείς και κατανοητές οδηγίες προς τους διοικούμενους, ώστε να αρθεί η γενικευμένη ανασφάλεια δικαίου.

- Διασφάλιση της ακρίβειας των κτηματολογικών στοιχείων, ώστε να μην ναρκοθετηθεί το μέλλον της ιδιωτικής περιουσίας και των επενδύσεων στο νησί.

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