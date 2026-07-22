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ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία στην Κέρκυρα: Ξεριδώθηκαν δέντρα και έκλεισαν δρόμοι (βίντεο)

Κέρκυρα
clock 11:44 | 22/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Την ώρα που οι περισσότερες περιοχές της χώρας “βράζουν” λόγω των υψηλών θερμοκρασιών, η κακοκαιρία σάρωσε το νησί των Φαιάκων.

Τα έντονα καιρικά φαινόμενα εκδηλώθηκαν λίγο μετά τα μεσάνυχτα, αρχικά στα Διαπόντια Νησιά και στη συνέχεια στην Κέρκυρα.

Σε λίγα λεπτά της ώρας ξεριζώθηκαν δέντρα, έφευγαν αντικείμενα από τις ταβέρνες που είναι δίπλα στην παραλία και βυθίστηκε στο σκοτάδι τμήμα του νησιού.

Η πυροσβεστική και η πολιτική προστασία έχουν κινητοποιηθεί για να αποκαταστήσουν την κυκλοφορία σε σημεία όπου δένδρα έχουν κλείσει δρόμους.

Κέρκυρα
Κέρκυρα
Κέρκυρα
Κέρκυρα

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