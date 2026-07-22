Κρήτη: Συνελήφθη 22χρονος στον Μυλοπόταμο για καλλιέργεια κάνναβης

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Στη σύλληψη ενός 22χρονου ημεδαπού προχώρησαν χθες (21/07/2026) αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου, σε συνεργασία με το Τμήμα Αστυνομικών Επιχειρήσεων Μυλοποτάμου, για υπόθεση καλλιέργειας δενδρυλλίων κάνναβης.

Ειδικότερα, μετά από αξιοποίηση πληροφοριών, πραγματοποιήθηκε έρευνα σε αγροτική περιοχή που χρησιμοποιούσε ο 22χρονος στον Δήμο Μυλοποτάμου. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης εντοπίστηκαν τρία δενδρύλλια κάνναβης, τα οποία καλλιεργούνταν επιμελώς και βρίσκονταν σε στάδιο ανάπτυξης, με ύψος έως 1,5 μέτρο.

Ο νεαρός συνελήφθη τη στιγμή που έφτασε στο σημείο με όχημα και ξεκίνησε εργασίες φροντίδας των φυτών. Το όχημά του κατασχέθηκε ως μέσο που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε για τη διευκόλυνση της παράνομης δραστηριότητας. Την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Ρεθύμνου

Συγκεκριμένα και σύμφωνα με το δελτίο τύπου:

Συνελήφθη χθες (21.07.2026) σε περιοχή του Δήμου Μυλοποτάμου από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης



Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου και του Τμήματος Αστυνομικών



Επιχειρήσεων Μυλοποτάμου 22χρονος ημεδαπός κατηγορούμενος για καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο κατάλληλης αξιοποίησης στοιχείων πραγματοποιήθηκαν έρευνες από αστυνομικούς ανωτέρω



Υπηρεσιών σε αγροτική τοποθεσία που χρησιμοποιεί ο 22χρονος, κατά τη διάρκεια της οποίας εντοπίστηκαν να



καλλιεργούνται επιμελώς τρία δενδρύλλια κάνναβης στο στάδιο της ανάπτυξης ύψους έως 1,5 μέτρου και



συνελήφθη ο 22χρονος κατά το χρόνο που μετέβη στο χώρο με όχημα και προέβη σε καλλιεργητικές εργασίες.

Όχημα κατασχέθηκε ως μέσω διευκόλυνσης τέλεσης παράνομων ενεργειών. Προανάκριση ενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Ρεθύμνου της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου.

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