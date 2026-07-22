Ηράκλειο: Ο Διοικητής της ΑΑΔΕ με τη Διοίκηση του Τμήματος Ανατολικής Κρήτης του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος

Το 14ο Περιφερειακό Τμήμα Ανατολικής Κρήτης του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος υποδέχθηκε σήμερα στα γραφεία του τον Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), κ. Γιώργο Πιτσιλή, στο πλαίσιο των θεσμικών επαφών που πραγματοποιεί με φορείς της οικονομίας.

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Στη συνάντηση συμμετείχαν, από τη Διοίκηση του Περιφερειακού Τμήματος, ο Πρόεδρος κ. Σταύρος Σφακιανάκης, ο Αντιπρόεδρος κ. Νίκος Μαυροματάκης, ο Γενικός Γραμματέας κ. Δημήτρης Αγγελιδάκης, η Οικονομική Επόπτρια κα Μαρίνα Κατσουλάκη και τα μέλη κ. Γιώργος Σαρρής και κ. Γιώργος Πήλιουρας. Παρευρέθηκαν επίσης στη συνάντηση το μέλος της Κεντρικής Διοίκησης του Οικονομικού Επιμελητηρίου κ. Ιορδάνης Χατζηκωνσταντίνου, ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΠΟΦΕΕ) κ. Δημήτρης Χριστοφοράκης, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ηρακλείου κ. Βαγγέλης Καρκανάκης και ο Πρόεδρος της Ένωσης Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Ν. Ηρακλείου κ. Νίκος Λειβαδιωτάκης.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης εξετάστηκαν εκτενώς ζητήματα που απασχολούν τόσο τον κλάδο των λογιστών – φοροτεχνικών όσο και τα μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου που υπηρετούν στις υπηρεσίες της ΑΑΔΕ, καθώς και οι εξελίξεις που αφορούν τον ψηφιακό μετασχηματισμό της φορολογικής διοίκησης. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη νέα πλατφόρμα ΜΙΔΑΣ, η οποία βρίσκεται σε στάδιο ανάπτυξης από την ΑΑΔΕ και αναμένεται να αποτελέσει σημαντικό εργαλείο για τον εκσυγχρονισμό των φορολογικών διαδικασιών.

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Η Διοίκηση του ΟΕΕ ΤΑΚ παρέδωσε στον Διοικητή της ΑΑΔΕ αναλυτικό υπόμνημα με συγκεκριμένες και τεκμηριωμένες προτάσεις, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη καθιέρωσης ενός σταθερού και ρεαλιστικού φορολογικού πλαισίου, στην ομαλή εφαρμογή των νέων ψηφιακών υποχρεώσεων με επαρκή μεταβατική περίοδο και στην επανεξέταση του ορίου υποχρεωτικής υπογραφής λογιστή στις δηλώσεις επιχειρήσεων καθώς και την απλούστευση των δηλωτικών διαδικασιών μέσω της αξιοποίησης των δεδομένων του myDATA και της κατάργησης αδικαιολόγητων διοικητικών επιβαρύνσεων.



Παράλληλα, τέθηκαν ζητήματα που αφορούν την αναβάθμιση των υπηρεσιών της ΑΑΔΕ και την ενίσχυση των περιφερειακών φορολογικών και τελωνειακών υπηρεσιών στην Κρήτη.

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Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα θετικό και εποικοδομητικό κλίμα, με διάθεση ανοικτής και ουσιαστικής επικοινωνίας από όλες τις πλευρές. Κοινή διαπίστωση αποτέλεσε ότι η συνεχής θεσμική συνεργασία μεταξύ της ΑΑΔΕ, του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και των λοιπών θεσμικών φορέων αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη διαμόρφωση ενός σύγχρονου, αποτελεσματικού και λειτουργικού φορολογικού περιβάλλοντος προς όφελος των επαγγελματιών, των επιχειρήσεων και της κοινωνίας.

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