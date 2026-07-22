Τι θα φάμε σήμερα; Καλαμαράκια με πατάτες στην κατσαρόλα

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Υλικά



Μερίδες: 4



16 καλαμαράκια



8-10 κουτ. σούπας ε.π. ελαιόλαδο



1 μεγάλο κρεμμύδι, κομμένο σε καρέ



2 σκελίδες σκόρδο, ψιλοκομμένο



200 ml λευκό ξηρό κρασί



500 γρ. ντοματάκια ψιλοκομμένα



1 κουτ. γλυκού μπούκοβο γλυκό



5 μεγάλες πατάτες



αλάτι



φύλλα μαϊντανού ή σχοινόπρασου, για το σερβίρισμα

Διαδικασία



Βήμα 1



Κόβουμε τα καλαμαράκια σε χοντρές ροδέλες.

Βήμα 2



Σε μια κατσαρόλα σοτάρουμε σε μέτρια προς δυνατή φωτιά στο ελαιόλαδο το κρεμμύδι και το σκόρδο, να βγάλουν το άρωμά τους. Προσθέτουμε τα καλαμαράκια και τα σοτάρουμε για 5'. Σβήνουμε με το κρασί.

Βήμα 3



Αφού εξατμιστεί το αλκοόλ, προσθέτουμε τα ντοματάκια μαζί με λίγο ζεστό νερό και το μπούκοβο. Βράζουμε για 15'.

Βήμα 4



Καθαρίζουμε τις πατάτες και τις κόβουμε κυδωνάτες. Τις ρίχνουμε στην κατσαρόλα με λίγο ζεστό νερό και βράζουμε για 20', χωρίς να ανακατεύουμε, μόνο κουνάμε την κατσαρόλα.

Βήμα 5



Μόλις μαλακώσουν οι πατάτες και έχει μελώσει η σάλτσα, αλατοπιπερώνουμε, κουνάμε την κατσαρόλα να πάει σε όλο το φαγητό και σερβίρουμε με λίγα φύλλα μαϊντανού ή σχοινόπρασου.

Πηγή: cantina.protothema.gr

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