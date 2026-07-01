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GOSSIP - LIFESTYLE

Αρναούτογλου: Το συγκινητικό μήνυμα για την απώλεια της μητέρας του

αρναούτογλου
clock 09:00 | 23/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Μία συγκινητική εξομολόγηση έκανε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου λίγους μήνες μετά την απώλεια της μητέρας του με αφορμή ένα βίντεο από την εκπομπή Moments.

"Ανέβασε η @foss.productions πριν λίγες ώρες αυτό το βιντεάκι απο την εκπομπή moments…Και θυμήθηκα πόσο ωραία περάσαμε αν και ήταν μία δύσκολη εποχή για μένα λόγω της Μητέρας μου, όμως η υπέροχη Ζέτα και η υπέροχη ομάδα της εκπομπής αλλά και η @foss.productions πού ειναι μια καταπληκτική εταιρεία δημιούργησε κατι που θα θυμάμαι μια ζωή…

Και να και ο Αντώνης, ο Αντώνης μας ο Αντώνης σας, ο φίλος μιας ζωής, χωρίς πολλά λόγια και τυμπανοκρουσίες, πάντα δίπλα στα καλά και στα άσχημα…", έγραψε ο παρουσιαστής.

A post shared by Grigoris Arnaoutoglou (@grigorisarnaoutoglou.official)

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