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Κρήτη: Νέο κύμα μεταναστευτικών αφίξεων – 130 διασώσεις σε μία ημέρα

μετανάστες (φωτογραφία από create.vista.com)
clock 08:17 | 22/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό η άφιξη των μεταναστευτικών ροών στα νότια παράλια του νησιού. Μόλις χθες (21.07) εντοπίστηκαν και διασώθηκαν 130 μετανάστες σε τρείς διαφορετικές επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης σε Ιεράπετρα, Καλά Λιμάνια και Αγία Γαλήνη.

Συγκεκριμένα, 36 αλλοδαποί βρέθηκαν νότια των Καλών Λιμένων χθες το πρωί. Πρόκειται για 34 άνδρες και 2 ανήλικους οι οποίοι περισυλλέχθηκαν από σκάφος της δύναμης Frontex και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι των Καλών Λιμένων. Στη συνέχεια, οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι του Ηρακλείου συνοδεία στελεχών Κλιμακίου Ειδικών Αποστολών (Κ.Ε.Α.) του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηρακλείου. 

Αργότερα μέσα στη μέρα, ακόμα 36 μετανάστες εντοπίστηκαν στην Αγία Γαλήνη και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της περιοχής για τις προβλεπόμενες διαδικασίες καταγραφής. Στη λέμβο επέβαιναν 31 άνδρες, 3 γυναίκες και 2 ανήλικοι.

Τέλος αργότερα το απόγευμα της Τρίτης, 58 αλλοδαποί εντοπίστηκαν νότια της Ιεράπετρας. Πρόκειται για 54 άνδρες και 4 γυναίκες. Στη συγκεκριμένη άφιξη τέσσερις από αυτούς χρειάστηκε να μεταφερθούν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας της περιοχής, ενώ οι υπόλοιποι μεταφέρθηκαν για προσωρινή φιλοξενία στο λιμάνι.

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