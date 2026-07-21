Κρήτη: "Μπαράζ" μεταναστευτικών ροών - 169 εντοπισμοί σε Γαύδο, Βιάννο και Ιεράπετρα – Χειροπέδες σε 19χρονο διακινητή

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Σε κατάσταση διαρκούς ετοιμότητας βρίσκονται οι λιμενικές αρχές της Κρήτης, καθώς μέσα σε λίγα 24ωρα εντοπίστηκαν συνολικά 169 αλλοδαποί σε τρία διαφορετικά περιστατικά σε Γαύδο, Βιάννο και Ιεράπετρα.

Οι αρχές έχουν ήδη προχωρήσει στη σύλληψη ενός νεαρού διακινητή, ενώ οι έρευνες για τον εντοπισμό τυχόν συνεργατών του βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Το χρονικό των εντοπισμών

Το πρώτο περιστατικό σημειώθηκε την Κυριακή 19 Ιουλίου στη Γαύδο, όπου εντοπίστηκαν 51 αλλοδαποί. Μετά από μεθοδική έρευνα του Κεντρικού Λιμεναρχείου Χανίων, ταυτοποιήθηκε και συνελήφθη ένας 19χρονος υπήκοος Νότιου Σουδάν. Ο νεαρός φέρεται ως ο κυβερνήτης του σκάφους που μετέφερε τους μετανάστες από το Τομπρούκ της Λιβύης έναντι χρηματικής αμοιβής.

Στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένας εξωλέμβιος κινητήρας και ένα κινητό τηλέφωνο.Η πίεση στα νότια παράλια του νησιού συνεχίστηκε με αμείωτη ένταση.

Στην παραλία «Τέρτσα» του Δήμου Βιάννου, στελέχη του Λιμενικού Σώματος εντόπισαν μια μεγάλη ομάδα 76 αλλοδαπών. Ανάμεσά τους βρίσκονται 52 άνδρες, μία γυναίκα και 23 ανήλικα παιδιά.

Στην παραλία «Γριάς Πήδημα» στον Μαύρο Κόλυμπο Ιεράπετρας, εντοπίστηκαν λίγες ώρες αργότερα ακόμη 42 αλλοδαποί, όλοι άνδρες.

Βαρύ κατηγορητήριο για τον 19χρονο

Ο συλληφθείς της Γαύδου βρίσκεται αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη, καθώς σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για σωρεία αδικημάτων.

Συγκεκριμένα κατηγορείται για:Παράνομη είσοδο στη χώρα, διευκόλυνση, παράβαση του νέου νόμου για την προώθηση πολιτικών νόμιμης μετανάστευσης σε εναρμόνιση με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2024/1233.

Έπίσης κατηγορείται για έκθεση σε κίνδυνο.Η προανάκριση για τα δύο τελευταία περιστατικά διενεργείται από το Λιμεναρχείο Ιεράπετρας, το οποίο εξετάζει αν πίσω από τις αποβιβάσεις κρύβεται το ίδιο οργανωμένο κύκλωμα λαθροδιακίνησης που δραστηριοποιείται στα παράλια της Βόρειας Αφρικής.

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