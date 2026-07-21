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GOSSIP - LIFESTYLE

Χρηστίδου: Οι φωτογραφίες από την Κέρκυρα μετά την αποκάλυψη της νέας σχέσης της

χρηστίδου
clock 13:00 | 21/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Η Σίσσυ Χρηστίδου απολαμβάνει τις καλοκαιρινές της διακοπές στην Κέρκυρα, μαζί με την κουμπάρα της, Χριστίνα Κοντοβά αλλά και το νέό της σύντροφο.

Ο  άνδρας που βρίσκεται στο πλευρό της είναι ο Στέφανος Νεδέλκος, ένας γοητευτικός και δραστήριος επιχειρηματίας με τρία εστιατόρια στην Κέρκυρα, ο οποίος διατηρεί χαμηλό προφίλ.

Μετά την αποκάλυψη της σχέσης τους, η παρουσιάστρια δημοσίευσε μια φωτογραφία από το ιστορικό κέντρο της Κέρκυρας, ποζάροντας χαμογελαστή στα γραφικά δρομάκια του νησιού.

χρηστίδου

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