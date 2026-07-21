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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΟΦΗ: Τα δεδομένα για τα playoffs του Europa League - Οι πιθανοί αντίπαλοι

οφη γκολ φουντα
clock 14:52 | 21/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Την Δευτέρα (20/7) πραγματοποιήθηκε η κλήρωση του 3ου προκριματικού γύρου του Europa League. Ο ΟΦΗ, ως Κυπελλούχος, θα συμμετάσχει στα playoffs της δεύτερης τη τάξει ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης και θα μάθει αντίπαλο στις 3 Αυγούστου.

Η εικόνα των υποψηφίων αντιπάλων διαμορφώνεται σιγά σιγά, ειδικά αν υπολογίσουμε πως προχωρούν τα ζευγάρια με τον υψηλότερο συντελεστή. Το Football Meets Data πηγαίνει το θέμα ένα βήμα παραπάνω και έχει βγάλει τους πιθανούς αντιπάλους βάσει προσομοιώσεων.

Φυσικά, καλύτερα εικόνα θα υπάρξει και μετά το τέλος του 2ου προκριματικού γύρου σε Champions League και Europa League.

Οι πιθανοί αντίπαλοι βάσει των υψηλότερων συντελεστών:

Μπενφίκα – Σεν Γκάλεν VS Στούρμ Γκρατς – Χαρτς

Ρέιντζερς – Γιαγκελόνια

Φενέρμπαχτσε – Γκόρνικ VS Φερεντσβάρος – Τβέντε

Βικτόρια Πλζεν

Μίντιλαντ – Μπεσίκτας VS Χράντετς Κράλοβε – Τρόμσο

ΠΑΟΚ (δεν μπορούν να παίξουν) – Ντιναμό Κιέβου VS Άντερλεχτ – Χάμαρμπι

Ζάλτσμπουργκ VS Πάφος – Χάιντουκ Σπλιτ

Κάραμπαγκ – ΤΣΣΚΑ Σόφιας VS Μακάμπι Τελ Αβίβ – Σέριφ

Hττημένος 3ου προκριματικού Champions League: Τσέλιε – Εγκνάτια VS Σάμροκ – Αραράτ

Hττημένος 3ου προκριματικού Champions League: Λεχ Πόζναν – Άαρχους VS Κουόπιο – Σαμπάχ

Hττημένος 3ου προκριματικού Champions League: Ερυθρός Αστέρας – Λάρνε VS Χαποέλ Μπερ Σεβά – Βίκινγκουρ

Hττημένος 3ου προκριματικού Champions League: Σλόβαν Μπρατισλάβας – Ιμπέρια VS Λίνκολν Ρεντ Ιμπς – Μιάλμπι

Οι πιθανοί αντίπαλοι βάσει των προσομοιώσεων του FMD:

Μπενφίκα – Στουρμ Γκρατς

Ρέιντζερς – Γιαγκελόνια

Βικτόρια Πλζεν

Μίντιλαντ – Τρόμσο

ΠΑΟΚ (δεν μπορούν να παίξουν) – Άντερλεχτ

Ζάλτσμπουργκ – Πάφος

Κάραμπαγκ – Μακάμπι Τελ Αβίβ

Λεχ Πόζναν – Κάουνο Ζαλγκίρις

Hττημένος 3ου προκριματικού Champions League: Τσέλιε – Σάμροκ Ρόβερς

Λέβσκι Σόφια – Κουόπιο

Hττημένος 3ου προκριματικού Champions League:Ερυθρός Αστέρας – Χάποελ Μπερ Σεβά

Τβέντε – Γκόρνικ

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