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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Κλήρωση Champions League: Με Ναϊμέγκεν ο Ολυμπιακός στον 3ο προκριματικό γύρο

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
clock 13:20 | 20/07/2026
Στέλιος Σβολιαντόπουλος Στέλιος Σβολιαντόπουλος
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Βατή κλήρωση για τον Ολυμπιακός στον 3ο προκριματικό γύρο του Champions League. Συγκεκριμένα, οι ερυθρόλευκοι θα αντιμετωπίσουν την Ναϊμέγκεν από την Ολλανδία.

Η πρώτη αναμέτρηση θα διεξαχθεί στις 4 ή 5 Αυγούστου του 2026 στο Καραϊσκάκης, ενώ η ρεβάνς θα πραγματοποιηθεί μία εβδομάδα αργότερα στις 11 Αυγούστου στην Ολλανδία.

Οι Πειραιώτες χρειάζονται δύο προκρίσεις για να βρεθούν στη League Phase του Champions League. Αν περάσουν τη Ναϊμέγκεν, θα μπουν στα playoffs, τα οποία είναι προγραμματισμένα για 18/19 και 25/26 Αυγούστου.

Σε περίπτωση αποκλεισμού, είτε τώρα είτε στα playoffs, ο Ολυμπιακός δεν μένει εκτός Ευρώπης: Θα συνεχίσει στη League Phase του Europa League, εξασφαλίζοντας παρουσία σε ευρωπαϊκή διοργάνωση μέχρι τον χειμώνα.

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