Το μοναδικό νησί στον κόσμο που αλλάζει χώρα κάθε έξι μήνες (βίντεο)

Η Ισπανία και η Γαλλία μοιράζονται περισσότερα από 650 χλμ. συνόρων. Ένα μέρος αυτού του εδαφικού ορίου ορίζεται από τον ποταμό Μπιδασόα, ο οποίος χωρίζει τις πόλεις Ιρούν (Ισπανία) και Εντάι (Γαλλία).

Ακριβώς στη μέση αυτού του ποταμού που χωρίζει τις δύο χώρες βρίσκεται το Νησί των Φασιανών, ένα μικρό κομμάτι γης που έχει μια σπουδαία ιστορία να διηγηθεί.

Έξι μήνες Ισπανός και έξι Γάλλος

Το Νησί των Φασιανών είναι μια ποτάμια νησίδα με μήκος λίγο μεγαλύτερο από 220 μέτρα και πλάτος περίπου 40 μέτρα. Δεν κατοικεί κανείς εκεί, αλλά αν ζούσε κάποιος, θα μπορούσε να ειπωθεί ότι, κατά κάποιο τρόπο, θα ήταν Ισπανός για έξι μήνες και Γάλλος το άλλο μισό του έτους.

Κι αυτό γιατί η δικαιοδοσία αυτής της νησίδας, που βρίσκεται ανάμεσα στο Ιρούν και το Εντάι, είναι κοινή μεταξύ Ισπανίας και Γαλλίας, από τότε που συμφώνησαν να αναλαμβάνουν τη διοίκησή της για έξι μήνες η καθεμία. Η Ισπανία το κάνει από την 1η Φεβρουαρίου έως τις 31 Ιουλίου, και η Γαλλία από την 1η Αυγούστου έως τις 31 Ιανουαρίου. Αυτό το γεγονός καθιστά το Νησί των Φασιανών το μικρότερο έδαφος υπό καθεστώς συγκυριαρχίας στον κόσμο.

Γιατί μοιράζονται την κυριαρχία;

Η κοινή τους διοίκηση χρονολογείται από το 1856 και την υπογραφή της Συνθήκης της Μπαγιόν. Σε αυτήν συμφωνήθηκε η διπλή διοίκηση του εράνου, η οποία τέθηκε σε ισχύ το 1901. Ένας από τους λόγους για αυτή την απόφαση ήταν οι πολυάριθμες διαμάχες μεταξύ ψαράδων των δύο χωρών για το ποιοι μπορούσαν να ασκούν τη δραστηριότητά τους στο νησί.

Παρόλο που κανείς δεν ζει στο Νησί των Φασιανών, πρόκειται για ένα ιστορικό έδαφος. Εκεί υπογράφηκε το 1659 η Ειρήνη των Πυρηναίων, με την οποία η Γαλλία και η Ισπανία συμφώνησαν για τον τερματισμό των εχθροπραξιών και καθόρισαν τα σύνορα μεταξύ των δύο χωρών. Μάλιστα, στο νησί υπάρχει ένας αναμνηστικός μονόλιθος για αυτή τη συνθήκη.

Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της ιστορίας του, το Νησί των Φασιανών υπήρξε σκηνικό ανταλλαγής ομήρων, αναχώρησης εξορίστων, ακόμη και ορισμένων ανταλλαγών πυροβολισμών.

Πηγή: Gazzetta.gr

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