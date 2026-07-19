Έχτισαν μια ολόκληρη πόλη πάνω στη θάλασσα - Μετέφεραν 120 εκατ. τόνους άμμου

Η δημιουργία μιας πόλης σε περιοχή όπου μέχρι πρόσφατα υπήρχε μόνο θάλασσα πραγματοποιήθηκε στη Νιγηρία μέσω της Eko Atlantic, ενός από τα μεγαλύτερα έργα αστικής ανάπτυξης παγκοσμίως.

Η νέα πόλη κατασκευάζεται δίπλα στο Λάγκος πάνω σε τεχνητή γη που δημιουργήθηκε με τη μεταφορά τεράστιων ποσοτήτων άμμου από τον πυθμένα του Ατλαντικού Ωκεανού. Το έργο αποσκοπεί τόσο στην επέκταση της πόλης όσο και στην αντιμετώπιση της πληθυσμιακής αύξησης και της έντονης διάβρωσης των ακτών.

Η Eko Atlantic δεν αποτελεί πλέον μόνο ένα κατασκευαστικό σχέδιο, καθώς έχουν ήδη ολοκληρωθεί βασικές υποδομές, όπως δρόμοι, γέφυρες, δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης, ενώ λειτουργούν κατοικίες, επιχειρήσεις και σχολείο. Με την ολοκλήρωσή της θα εκτείνεται σε περίπου 10 εκατομμύρια τετραγωνικά μέτρα, θα φιλοξενεί περίπου 250.000 μόνιμους κατοίκους και θα εξυπηρετεί καθημερινά ακόμη 150.000 εργαζόμενους. Οι διαστάσεις της συγκρίνονται συχνά με το επιχειρηματικό κέντρο του Μανχάταν.

Για την κατασκευή της χρησιμοποιήθηκαν περίπου 95 εκατομμύρια κυβικά μέτρα άμμου, ενώ σύμφωνα με αρκετές πηγές μεταφέρθηκαν περισσότεροι από 120 εκατομμύρια τόνοι υλικών. Παράλληλα, κατασκευάστηκε το «Great Wall of Lagos», ένα θαλάσσιο τείχος μήκους περίπου 8,5 χιλιομέτρων, το οποίο προστατεύει τη νέα πόλη και συμβάλλει στον περιορισμό της διάβρωσης που έχει προκαλέσει υποχώρηση της ακτογραμμής σχεδόν τριών χιλιομέτρων μέσα σε περίπου έναν αιώνα.

Παρότι πολλοί θεωρούν την Eko Atlantic σημαντικό επίτευγμα της σύγχρονης μηχανικής, δεν λείπουν οι ανησυχίες σχετικά με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και το κατά πόσο το έργο εξυπηρετεί κυρίως επενδυτές και εύπορους κατοίκους. Παρά τις διαφορετικές απόψεις, πρόκειται για ένα πρωτοποριακό εγχείρημα που μεταμορφώνει μια θαλάσσια περιοχή του Ατλαντικού σε μια νέα σύγχρονη πόλη.

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