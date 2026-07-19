Ηράκλειο: Θερινή ραστώνη στην αγορά - Κλειστά καταστήματα την πρώτη Κυριακή των εκπτώσεων

Υποτονική ήταν σήμερα, Κυριακή (19/7), η κίνηση στην αγορά του Ηρακλείου στο πλαίσιο της πρώτης Κυριακής των θερινών εκπτώσεων. Πολλά τοπικά καταστήματα επέλεξαν να μην λειτουργήσουν προσδοκώντας όμως ότι το επόμενο διάστημα η αυξημένη τουριστική κίνηση αλλά και οι ντόπιοι καταναλωτές θα δώσουν ώθηση στην αγορά, σε μία περίοδο που θεωρείται καθοριστική για την πορεία του λιανεμπορίου έως το τέλος του έτους.

Πάντως οι έμποροι τηρούν συγκρατημένη στάση που οφείλεται στην οικονομική πίεση που δέχονται τα νοικοκυριά και στην αλλαγή των καταναλωτικών προτύπων, μετά από μια παρατεταμένα υποτονική εμπορική περίοδο. Πάντως απευθύνουν κάλεσμα στους καταναλωτές να επιλέγουν τοπικά καταστήματα που προσφέρουν πολλά προιόντα σε πολύ καλές τιμές ενισχύοντας την τοπική οικονομία. Σημαντικό ρόλο στην αύξηση της αγοραστικής κίνησης θα παίξει και το επίδομα αδείας που δίδεται στον ιδιωτικό τομέα.

Η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ), με αφορμή την εκπτωτική περίοδο, υπενθυμίζει στις επιχειρήσεις ότι σε κάθε ανακοίνωση περί μείωσης τιμής πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά και η προγενέστερη τιμή του προϊόντος, δηλαδή η χαμηλότερη τιμή που εφαρμόστηκε κατά τις 30 ημέρες πριν από την πρώτη εφαρμογή της έκπτωσης. Η μείωση της τιμής μπορεί να παρουσιάζεται είτε ως ποσοστό έκπτωσης, είτε ως συγκεκριμένο ποσό, είτε με αναγραφή της νέας και της προγενέστερης τιμής ή της διαγραμμένης παλαιάς τιμής, σύμφωνα με τον ισχύοντα Κώδικα Δεοντολογίας.

Οι θερινές εκπτώσεις αποτελούν σημαντική περίοδο για το ελληνικό εμπόριο, καθώς προσφέρουν στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα ενίσχυσης του κύκλου εργασιών τους και στους καταναλωτές την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν αγορές σε πιο συμφέρουσες τιμές. Όπως τονίζει, προϋπόθεση για την επιτυχία της εκπτωτικής περιόδου αποτελεί η τήρηση της νομιμότητας, η διαφάνεια στις τιμές και η διατήρηση της σχέσης εμπιστοσύνης μεταξύ επιχειρήσεων και καταναλωτών. Την ίδια ώρα, η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδας (ΟΙΥΕ) είχε προκηρύξει πανελλαδική απεργία για την Κυριακή, εκφράζοντας την αντίθεσή της στη λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων τις Κυριακές και διεκδικώντας, μεταξύ άλλων, την κατοχύρωση της κυριακάτικης αργίας.

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