ΣΑΒ.18 Ιου 2026 18:03
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΚΡΗΤΗ

Κρήτη: Άφησε την τελευταία του πνοή στην παραλία του Κουμ Καπί - Δεν απέδωσε η ΚΑΡΠΑ

ασθενοφορο παραλια
clock 16:09 | 18/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι του Σαββάτου (18/07) στις αρχές και το ΕΚΑΒ, όταν ένας άνδρας ηλικίας περίπου 70 ετών ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θάλασσα, στην παραλία Κουμ Καπί στα Χανιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άτυχος άνδρας είχε μεταβεί στην περιοχή για να κολυμπήσει. Κάτω από συνθήκες που δεν έχουν ακόμη αποσαφηνιστεί, εντοπίστηκε μέσα στο νερό να μην κινείται, προκαλώντας την κινητοποίηση των παρευρισκόμενων που τον έβγαλαν στην ακτή και έσπευσαν να του δώσουν τις πρώτες βοήθειες.

Ξεκίνησαν προσπάθειες καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ), ενώ χρησιμοποιήθηκε και αυτόματος εξωτερικός απινιδωτής για τη σταθεροποίησή του.

Διασώστες έφτασαν γρήγορα στην παραλία με ασθενοφόρο, παρέλαβαν τον ηλικιωμένο και τον μετέφεραν εσπευσμένα στο Νοσοκομείο Χανίων. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών και του πληρώματος του ΕΚΑΒ, ο άνδρας δεν τα κατάφερε και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του συμβάντος διενεργεί η οικεία Λιμενική Αρχή, ενώ φως στα αίτια του θανάτου αναμένεται να ρίξει η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Κρήτη: Υπό έλεγχο η μεγάλη φωτιά στην Κίσαμο– Σωτήρια η επέμβαση των ελικοπτέρων εν μέσω 7 μποφόρ

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Κουμ Καπί Παραλία Πνιγμός
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis