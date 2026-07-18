Κρήτη: Άφησε την τελευταία του πνοή στην παραλία του Κουμ Καπί - Δεν απέδωσε η ΚΑΡΠΑ

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι του Σαββάτου (18/07) στις αρχές και το ΕΚΑΒ, όταν ένας άνδρας ηλικίας περίπου 70 ετών ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θάλασσα, στην παραλία Κουμ Καπί στα Χανιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άτυχος άνδρας είχε μεταβεί στην περιοχή για να κολυμπήσει. Κάτω από συνθήκες που δεν έχουν ακόμη αποσαφηνιστεί, εντοπίστηκε μέσα στο νερό να μην κινείται, προκαλώντας την κινητοποίηση των παρευρισκόμενων που τον έβγαλαν στην ακτή και έσπευσαν να του δώσουν τις πρώτες βοήθειες.

Ξεκίνησαν προσπάθειες καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ), ενώ χρησιμοποιήθηκε και αυτόματος εξωτερικός απινιδωτής για τη σταθεροποίησή του.

Διασώστες έφτασαν γρήγορα στην παραλία με ασθενοφόρο, παρέλαβαν τον ηλικιωμένο και τον μετέφεραν εσπευσμένα στο Νοσοκομείο Χανίων. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών και του πληρώματος του ΕΚΑΒ, ο άνδρας δεν τα κατάφερε και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του συμβάντος διενεργεί η οικεία Λιμενική Αρχή, ενώ φως στα αίτια του θανάτου αναμένεται να ρίξει η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής.

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