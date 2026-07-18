Ηράκλειο: Επιχείρησε δύο φορές να κάψει αλσύλλιο και τον έπιασαν στα πράσα

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Μια δυνητικά εφιαλτική κατάσταση απετράπη τα ξημερώματα του Σαββάτου στην παραλιακή λεωφόρο του Ηρακλείου. Η έγκαιρη επέμβαση των αρχών και η παρατηρητικότητα ενός πολίτη έβαλαν φρένο στα σχέδια 26χρονου αλλοδαπού, ο οποίος επιχείρησε να παραδώσει στις φλόγες πνεύμονα πρασίνου της πόλης.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε μικρό αλσύλλιο, το οποίο βρίσκεται απέναντι από το πρώην λούνα παρκ, σε ένα από τα πλέον πολυσύχναστα σημεία της παραλιακής ζώνης. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, ο 26χρονος Αιγύπτιος προσπάθησε δύο φορές να προκαλέσει πυρκαγιά στο ίδιο σημείο.

Η πρώτη του προσπάθεια απέτυχε. Ωστόσο, ο δράστης δεν πτοήθηκε και επανήλθε, βάζοντας φωτιά σε χώρο με ξερά καλάμια. Αυτή τη φορά οι φλόγες εκδηλώθηκαν, απειλώντας να επεκταθούν ταχύτατα λόγω της ξηρής ύλης.

Ο παρατηρητικός πολίτης και η άμεση κινητοποίηση των αρχών

Ο αστάθμητος παράγοντας για τον επίδοξο εμπρηστή υπήρξε ένας πολίτης που βρισκόταν στην περιοχή. Αντιλαμβανόμενος τις ύποπτες κινήσεις του νεαρού άνδρα, αντέδρασε αστραπιαία και ειδοποίησε τις αρχές.

Η κινητοποίηση του Ανακριτικού Κλιμακίου Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΑΚΑΕΕ) Ηρακλείου ήταν άμεση. Οι άνδρες του ΑΚΑΕΕ, σε στενή συνεργασία με δυνάμεις της Αστυνομίας, έφτασαν στο σημείο «στο παρά πέντε».

Κατάφεραν να περιορίσουν και να σβήσουν τις λιγοστές φλόγες προτού λάβουν διαστάσεις, ενώ παράλληλα εγκλώβισαν και συνέλαβαν τον 26χρονο επ’ αυτοφώρω.

Η καθοριστική παρέμβαση του ΑΚΑΕΕ απέτρεψε μια εξαιρετικά επικίνδυνη πυρκαγιά μέσα στον αστικό ιστό. Ο συλληφθείς κρατείται και αντιμετωπίζει βαρύτατες κατηγορίες, κατά την προσαγωγή του ενώπιον του αρμόδιου Εισαγγελέα Ηρακλείου με τη διαδικασία του αυτοφώρου.

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