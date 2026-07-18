Φρίκη στην Κυψέλη: Βρέθηκαν ανθρώπινα μέλη μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίσμα

Συναγερμός έχει σημάνει το μεσημέρι του Σαββάτου (18/07) στις αστυνομικές Αρχές έπειτα από πληροφορία για τον εντοπισμό ανθρώπινων μελών μέσα σε βαλίτσα σε ακατοίκητο κτίριο, το οποίο βρίσκεται επί της οδού Ευελπίδων 7, στην περιοχή της Κυψέλης.

Image

(Το εγκαταλελειμμένο κτήριο στην Κυψέλη όπου εντοπίστηκε η ύποπτη βαλίτσα). (INTIME NEWS)



Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες στις δύο παρά δέκα το μεσημέρι, ενημερώθηκε η αστυνομία από έναν άνδρα ότι αντιλήφθηκε δυσοσμία σε εγκαταλελειμμένο χώρο στην Κυψέλη.

Οι ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας που έφτασαν στο σημείο, εντόπισαν μια ύποπτη βαλίτσα η οποία φαίνεται ότι περιέχει ανθρώπινα μέλη, πιθανόν από ανδρική σορό.

Το σημείο παραμένει αποκλεισμένο καθώς συνεχίζονται οι έρευνες ενώ αναμένεται να φτάσει και ιατροδικαστής προκειμένου να γίνει η απαραίτητη εξέταση και να ακολουθήσει η σήμανση από την αστυνομία.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Κρήτη: "Επιασαν" γρήγορα τη φωτιά στον Ξερόκαμπο Σητείας

Ηράκλειο: Πού στρέφονται οι έρευνες της αστυνομίας για τον εντοπισμό της 17χρονης Ελένης

Κρήτη: Ανοιχτά αύριο Κυριακή 19/7 τα εμπορικά καταστήματα στο πλαίσιο των θερινών εκπτώσεων