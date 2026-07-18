Σκωτία: 27χρονος καταδικάστηκε σε ισόβια για τη δολοφονία πατέρα τριών παιδιών!

Σε ποινή ισόβιας κάθειρξης καταδικάστηκε ένας 27χρονος στη Σκωτία, ο οποίος κρίθηκε ένοχος για τη δολοφονία ενός πατέρα τριών παιδιών, μετά από ραντεβού που είχαν κλείσει μέσω εφαρμογής γνωριμιών. Ο Κόνορ Μάνερς είχε γνωρίσει τον Γκάρι Νίκολ μέσω της εφαρμογής και οι δύο άνδρες συμφώνησαν να συναντηθούν κοντά σε δημοτικό σχολείο στο Λίβινγκστον. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο 27χρονος επιτέθηκε στον Νίκολ με μαχαίρι, προκαλώντας του πολλαπλά τραύματα που οδήγησαν στον θάνατό του.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, ο Μάνερς μαχαίρωσε συνολικά 12 φορές το θύμα, με τα χτυπήματα να εντοπίζονται, μεταξύ άλλων, στον λαιμό και το στήθος. Το Ανώτατο Δικαστήριο του Εδιμβούργου επέβαλε στον 27χρονο ποινή ισόβιας κάθειρξης, με ελάχιστο χρόνο έκτισης τα 20 χρόνια πριν εξεταστεί οποιοδήποτε ενδεχόμενο αποφυλάκισης. Ο δικαστής, σύμφωνα με το BBC, προειδοποίησε τον καταδικασθέντα ότι «μπορεί να μην αποφυλακιστείς ποτέ».







Ο εισαγγελέας Άλαν Κάμερον είπε ενώπιον του δικαστηρίου: «Αν και δεν υπάρχουν μάρτυρες που να μπορούν να περιγράψουν τι συνέβη όταν ο Νίκολ και ο κατηγορούμενος συναντήθηκαν, είναι σαφές ότι ο κατηγορούμενος τον παρέσυρε εκεί με την πρόθεση να του προκαλέσει βλάβη. Πήγε στη συνάντηση οπλισμένος με μαχαίρι και βαλλίστρα και μαχαίρωσε επανειλημμένα τον Νίκολ προκαλώντας τον θάνατό του».

Ο Μάνερς ήρθε σε επαφή με τον Νίκολ μέσω της εφαρμογής γνωριμιών Grindr το 2024. Ο 27χρονος είχε δημιουργήσει λογαριασμό στον οποίο προσποιούνταν ότι ήταν έφηβος. Αφού έκλεισαν ραντεβού ο Μάνερς του επιτέθηκε με το μαχαίρι και τον σκότωσε, ενώ τη σορό εντόπισε ένας διερχόμενος οδηγός.







Σκωτία: "Με εκπλήσσει που σας πήρε τόσο καιρό", είπε ο 27χρονος στους αστυνομικούς



Η αστυνομική έρευνα οδήγησε στον Μάνερς και στις 11 Οκτωβρίου 2024, αστυνομικοί μετέβησαν στο σπίτι του. «Ειλικρινά, με εκπλήσσει που σας πήρε τόσο καιρό. Όλα τα αποδεικτικά στοιχεία που χρειάζεστε βρίσκονται σε μια μαύρη τσάντα στην κουζίνα. Το μαχαίρι που είναι καρφωμένο στον τοίχο είναι το μαχαίρι που χρησιμοποιήθηκε», τους είπε.

Σύμφωνα με τον εισαγγελέα, ο Μάνερς είχε καρφώσει με το μαχαίρι στον τοίχο ένα κομμάτι χαρτί στο οποίο έγραφε «λίστα ελέγχου δολοφόνου» και είχε σημειώσεις για τη χρήση όπλων, την ανθρώπινη δολοφονία, τους κατά συρροή δολοφόνους, ανεξιχνίαστες υποθέσεις και τον τρόπο λειτουργίας της αστυνομίας.







Ο εισαγγελέας πρόσθεσε: «Μέσα στη μαύρη τσάντα υπήρχαν διάφορα είδη ρούχων και παπουτσιών που ήταν λερωμένα με το αίμα του Νικόλ».







"Καλά που με πιάσατε, ετοιμαζόμουν να κάνω και άλλη μία"



Ο Μάνερς μεταφέρθηκε στο αστυνομικό τμήμα του Λίβινγκστον και ενώ γινόταν η καταγραφή των στοιχείων του, είπε: «Καλά που με πιάσατε, ετοιμαζόμουν να κάνω και άλλη μία». Εξετάστηκε από ψυχίατρο ο οποίος κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν ήταν σε θέση να ανακριθεί από τους ντετέκτιβ. Ο εισαγγελέας ανέφερε πως «της είπε διάφορα πράγματα. Μεταξύ αυτών, ότι είχε σκοτώσει και άλλους ανθρώπους στο παρελθόν.

Παρείχε κάποιες λεπτομέρειες σχετικά με τις φερόμενες δολοφονίες. Η επακόλουθη αστυνομική έρευνα δεν βρήκε στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι είχαν πράγματι συμβεί. Ο κατηγορούμενος είπε ότι αυτή τη φορά ήθελε να συλληφθεί, ώστε να μπορέσει να κάνει τη δουλειά των ονείρων του ως δολοφόνος για λογαριασμό μιας κυβέρνησης ή μιας κυβερνητικής υπηρεσίας».

Ο συνήγορος υπεράσπισης Ίαν Ντούγκιντ ανέφερε ότι ο Μάνερς λαμβάνει αντιψυχωσική αγωγή και δήλωσε στο δικαστήριο: «Από όποια διαταραχή προσωπικότητας και αν πάσχει, δεν είναι τέτοια που να επηρεάζει την ευθύνη του για το έγκλημα».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Αντετοκούνμπο: Ποια είναι η δημοσιογράφος που του μίλησε στα ελληνικά στο Μαϊάμι



