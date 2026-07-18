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GOSSIP - LIFESTYLE

Η εμφάνιση της Τίνας Μεσσαροπούλου με τον Γιώργο Μυλωνάκη σε γάμο

μεσσαροπούλου
clock 12:00 | 18/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Η Τίνα Μεσσαροπούλου και ο Γιώργος Μυλωνάκης πήγαν καλεσμένοι σε γάμο  και η δημοσιογράφος μοιράστηκε φωτογραφίες στις οποίες πόζαραν αγκαλιασμένοι και χαμογελαστοί.

Το ζευγάρι φωτογραφήθηκε με τους νεόνυμφους αλλά με τη μητέρα της νύφης. Η δημοσιογράφος επέλεξε για την περίσταση ένα μίινι κίτρινο φόρεμα και χρυσά πέδιλα.

Δείτε τις φωτογραφίες:

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Γιώργος Μυλωνάκης Δημοσιογράφος
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