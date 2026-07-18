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ΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο: Πού στρέφονται οι έρευνες της αστυνομίας για τον εντοπισμό της 17χρονης Ελένης

ελενη φ
clock 09:11 | 18/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό της 17χρονης Ελένης Φ., η οποία εξαφανίστηκε από την Αγία Βαρβάρα του δήμου Γόρτυνας. Τα ίχνη της ανήλικης χάθηκαν το απόγευμα της Τετάρτης, 10 Ιουλίου 2026.

Η μητέρα της ανήλικης υπέβαλε μήνυση εναντίον του 21χρονου φίλου της ανήλικης, τον οποίο θεωρεί υπεύθυνο για την εξαφάνιση της 17χρονης. Ο 21χρονος, ο οποίος κατάγεται από κοντινό χωριό, δεν έχει εντοπιστεί από την αστυνομία.

εξαφανιση 17χρονης

Τα χαρακτηριστικά της ανήλικης σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, η Ελένη Φ. έχει τα εξής χαρακτηριστικά:

Ύψος: 1,60 μ.

Βάρος: Περίπου 50 κιλά

Μαλλιά: Καστανά

Μάτια: Γαλαζοπράσινα

Την ημέρα της εξαφάνισής της, η 17χρονη φορούσε φούξια στράπλες μπλούζα, λευκό σορτς, λευκά αθλητικά παπούτσια.

Μετά από αίτημα της οικογένειάς της, ο οργανισμός «Το Χαμόγελο του Παιδιού» προχώρησε στην ενεργοποίηση του μηχανισμού Missing Alert.

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