Ρωσία: Επτά νεκροί από χτύπημα της Ουκρανίας - 370 drones εναντίον της Μόσχας

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Επιδρομή ουκρανικών drones στοχοποίησε κέντρο εφοδιαστικής σε μικρή πόλη της δυτικής Ρωσίας με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον επτά εργαζόμενοι και να τραυματιστούν άλλοι 24, ανακοίνωσε σήμερα ο περιφερειάρχης του Κατόφσκ.

«Επτά εργαζόμενοι της νυχτερινής βάρδιας σκοτώθηκαν όταν εχθρικά drones έπληξαν κέντρο εφοδιαστικής της Wildberries», ρωσικού κολοσσού του τομέα, ανέφερε μέσω Telegram ο Γεβγκένι Περβίσοφ, διευκρινίζοντας ότι η επίθεση στην Κατόφσκ τραυμάτισε άλλους 24 ανθρώπους.

Περισσότερα από 370 drones εκτοξεύθηκαν προς την περιφέρεια της Μόσχας τη νύχτα

Την ίδια ώρα περισσότερα από 370 μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) εκτοξεύθηκαν στη διάρκεια της νύχτας προς την περιοχή της Μόσχας, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο δήμαρχος της ρωσικής πρωτεύουσας, δηλώνοντας ότι στην «πλειονότητά» τους καταρρίφθηκαν.

«Από τις 20:30, περισσότερα από 370 drones πέταξαν προς την κατεύθυνση της περιφέρεια της Μόσχας. Τα περισσότερα καταρρίφθηκαν από την αντιαεροπορική άμυνα ενώ βρίσκονταν ακόμα μακριά. Εξήντα τέσσερα εχθρικά drones καταστράφηκαν ενώ πλησίαζαν την ίδια τη Μόσχα», έγραψε σε ανάρτηση στο Telegram ο δήμαρχος Σεργκέι Σομπιάνιν.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Axios: Ο Τραμπ στέλνει δεκάδες αεροσκάφη στο Ισραήλ – Σχέδιο για νέα μεγάλης κλίμακας επίθεση στο Ιράν



