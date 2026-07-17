Tάσος Τσατσάκης: Αντιδήμαρχος Υπηρεσίας για το Σαββατοκύριακο 18 και 19 Ιουλίου

Ο Αντιδήμαρχος Tάσος Τσατσάκης θα είναι ο Αντιδήμαρχος Υπηρεσίας για το Σάββατο 18 και την Κυριακή 19 Ιουλίου 2026.
Υπενθυμίζουμε ότι οι Δημότες μπορούν να καλούν στο 2813409409 για κάθε πρόβλημα που θα προκύψει, προκειμένου να διευθετηθεί στο συντομότερο δυνατό χρόνο.
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