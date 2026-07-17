Δεν είναι μόνο το κοτόπουλο: Πού «κρύβεται» η σαλμονέλα μέσα στην κουζίνα

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Η σημασία της σωστής υγιεινής στην κουζίνα και της ασφαλούς διαχείρισης των τροφίμων είναι πολύ μεγάλη ώστε να αποφύγουμε δηλητηριάσεις και μολύνσεις από βακτήρια όπως η σαλμονέλα. Μάλιστα το πρόσφατο περιστατικό στη Λαμία, με τους 30 ανθρώπους που νοσηλεύτηκαν στο νοσοκομείο, έρχεται να μας το υπενθυμίσει.

Πολλοί, για παράδειγμα, πιστεύουν ότι το καλό ψήσιμο του κρέατος είναι αρκετό για να εξουδετερώσει τα μικρόβια της σαλμονέλας. Ωστόσο, οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι το βακτήριο μπορεί να μεταφερθεί και να παραμείνει σε επιφάνειες της κουζίνας που δεν περνούν εύκολα από το μυαλό μας.

Μάλιστα, έρευνα επιστημόνων από το Πανεπιστήμιο Rutgers έδειξε ότι ένα από τα πιο συχνά σημεία μόλυνσης μετά την προετοιμασία φαγητού είναι τα δοχεία με τα μπαχαρικά.

Η έρευνα που αποκάλυψε τις κρυφές εστίες μόλυνσης

Η μελέτη, τα αποτελέσματα της οποίας δημοσιεύθηκαν στο Journal of Food Protection, πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή 317 ενηλίκων. Οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να ετοιμάσουν ένα γεύμα με μπιφτέκια γαλοπούλας σε κουζίνες διαφορετικών μεγεθών. Για τις ανάγκες του πειράματος, οι ερευνητές χρησιμοποίησαν αλεσμένη γαλοπούλα στην οποία πρόσθεσαν μια ειδική χημική ουσία, η οποία συμπεριφέρεται όπως η σαλμονέλα όταν μεταφέρεται και μολύνει έναν χώρο.

Αφού ολοκληρώθηκε η διαδικασία του μαγειρέματος, οι ερευνητές έλεγξαν τις κουζίνες για να διαπιστώσουν σε ποια σημεία είχε μεταφερθεί η ουσία. Οι συμμετέχοντες δεν γνώριζαν ότι ο χώρος θα εξεταζόταν στη συνέχεια.

Τα αποτελέσματα ήταν αποκαλυπτικά, τα βαζάκια των μπαχαρικών ήταν τα αντικείμενα που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη μόλυνση. Συγκεκριμένα, στο 48% των δοχείων εντοπίστηκε η ουσία που χρησιμοποιήθηκε στο πείραμα.

Παράλληλα, πάνω από το 20% των δοχείων σαπουνιού βρέθηκε επίσης μολυσμένο. Υψηλά ποσοστά καταγράφηκαν ακόμη στις λαβές του ψυγείου, στα καπάκια των κάδων απορριμμάτων και στις σανίδες κοπής.

Ωστόσο, κανένα άλλο αντικείμενο, πέρα από τα δοχεία μπαχαρικών και σαπουνιού, δεν παρουσίασε μόλυνση σε περισσότερες από μία στις πέντε περιπτώσεις.

Γιατί τα μπαχαρικά αποτελούν κίνδυνο

Η αιτία δεν είναι ότι τα δοχεία μπαχαρικών καθαρίζονται απαραίτητα λιγότερο από άλλα αντικείμενα της κουζίνας. Το πρόβλημα είναι ότι συνήθως τα αγγίζουμε την ώρα που μαγειρεύουμε, πολλές φορές αφού έχουμε προηγουμένως πιάσει ωμό κρέας. Έτσι, μικρόβια μπορούν εύκολα να μεταφερθούν στην επιφάνειά τους.

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Το πλύσιμο του κοτόπουλου δεν είναι ασφαλές

Παρά την αντίθετη άποψη που επικρατεί, το πλύσιμο του ωμού κοτόπουλου δεν το κάνει πιο ασφαλές. Το νερό δεν σκοτώνει τη σαλμονέλα και άλλα βακτήρια. Αντίθετα, μπορεί να προκαλέσει διασπορά μικρών σταγονιδίων σε νεροχύτες, πάγκους, σκεύη ή άλλα τρόφιμα, αυξάνοντας τον κίνδυνο να μεταφερθούν μικρόβια σε διαφορετικά σημεία της κουζίνας.

Ο πιο ασφαλής τρόπος για να απομακρυνθεί η σαλμονέλα είναι το σωστό μαγείρεμα του κοτόπουλου μέχρι να ψηθεί πλήρως.

Τι είναι η σαλμονέλα

Η σαλμονέλα είναι ένα βακτήριο που προκαλεί τη σαλμονέλλωση, μία από τις πιο συχνές λοιμώξεις που σχετίζονται με τα τρόφιμα.

Η μετάδοσή της γίνεται κυρίως μέσω της κατανάλωσης μολυσμένων τροφών, όπως ωμό ή μισοψημένο κοτόπουλο, αυγά και άλλα ζωικά προϊόντα. Μπορεί επίσης να μεταδοθεί όταν μικρόβια μεταφέρονται από τα χέρια, τα σκεύη ή τις επιφάνειες στα τρόφιμα κατά την προετοιμασία του φαγητού.

Τα πιο συνηθισμένα συμπτώματα είναι:

διάρροια

κοιλιακός πόνος

εμετοί

πυρετός

ναυτία

Στις περισσότερες περιπτώσεις η λοίμωξη υποχωρεί μέσα σε λίγες ημέρες. Ωστόσο, μπορεί να γίνει πιο σοβαρή για ηλικιωμένους, μικρά παιδιά, εγκύους και άτομα με αδύναμο ανοσοποιητικό σύστημα.

Οι πέντε βασικοί κανόνες του ΕΟΔΥ

Για την πρόληψη της σαλμονέλας και άλλων ασθενειών που προκαλούνται από τρόφιμα, ο ΕΟΔΥ συστήνει την τήρηση πέντε βασικών κανόνων.

1. Προσέχουμε την καθαριότητα

Πλένουμε συχνά τα χέρια μας με σαπούνι.

Καθαρίζουμε και απολυμαίνουμε πάγκους, μαχαίρια και σκεύη.

Προστατεύουμε τα τρόφιμα από έντομα και τρωκτικά.

2. Κρατάμε χωριστά τα ωμά και τα μαγειρεμένα τρόφιμα

Δεν χρησιμοποιούμε την ίδια σανίδα κοπής για ωμό κοτόπουλο και έτοιμο φαγητό.

Φυλάμε τα ωμά κρέατα σε διαφορετικά δοχεία μέσα στο ψυγείο.

3. Μαγειρεύουμε σωστά τα τρόφιμα

Το κοτόπουλο πρέπει να ψήνεται καλά.

Οι χυμοί του πρέπει να είναι καθαροί και όχι ροζ.

Η θερμοκρασία στο εσωτερικό του τροφίμου πρέπει να φτάνει τουλάχιστον τους 70°C.

4. Διατηρούμε σωστά τα τρόφιμα

Δεν αφήνουμε μαγειρεμένο φαγητό εκτός ψυγείου για πάνω από δύο ώρες.

Βάζουμε γρήγορα τα ευπαθή τρόφιμα στο ψυγείο.

Δεν ξεπαγώνουμε τρόφιμα σε θερμοκρασία δωματίου.

5. Επιλέγουμε ασφαλή προϊόντα

Χρησιμοποιούμε ασφαλές νερό.

Επιλέγουμε φρέσκα τρόφιμα.

Πλένουμε καλά φρούτα και λαχανικά.

Δεν καταναλώνουμε προϊόντα μετά την ημερομηνία λήξης τους.

Η σωστή συμπεριφορά στην κουζίνα και η τήρηση βασικών κανόνων υγιεινής μπορούν να μειώσουν σημαντικά τον κίνδυνο τροφικών δηλητηριάσεων.

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