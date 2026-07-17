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ΚΡΗΤΗ

ΔΕΥΑΗ: Εργασίες αντικατάστασης του δικτύου ύδρευσης στις οδούς γύρω από την Λ. Δημοκρατίας

ΔΕΥΑΗ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
clock 20:05 | 17/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Συνεχίζονται από την Δευτέρα 20 Ιουλίου σε οδούς του Ηρακλείου οι εργασίες αντικατάστασης του δικτύου ύδρευσης στο πλαίσιο του εμβληματικού έργου κατασκευής δικτύων ύδρευσης στην πόλη του Ηρακλείου. Το έργο στοχεύει στην προστασία των υδάτινων πόρων και στην αποφυγή των διαρροών.

Ειδικότερα από την Δευτέρα 20 Ιουλίου 2026 και για περίπου μία εβδομάδα θα γίνονται εργασίες:

•    Στην οδό Αθηνάς  από την συμβολή της με την οδό Χαρ.Τρικούπη έως την οδό Λοχαγού Καραγιάννη.

•    Στην οδό Αθανασίου Διάκου από την συμβολή της με την Λεωφ. Δημοκρατίας έως την οδό Χρυσοστόμου.

•    Στην οδό Γερωνυμάκη από την συμβολή της με την Λεωφ.Δημοκρατίας  έως τη Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως.

Η ΔΕΥΑΗ ζητάει την κατανόηση των δημοτών για αυτές τις απαραίτητες εργασίες.

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