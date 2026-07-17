Αυτή είναι η πιο φθηνή φοιτητούπολη της Ελλάδας

Τα μεσάνυχτα της Πέμπτης (16/7) εξέπνευσε η προθεσμία της υποβολής μηχανογραφικού και αυτό σημαίνει πως μόνο μερικές μέρες μείνανε, σύμφωνα με τον σχεδιασμό του Υπουργείου Παιδείας, για την ανακοίνωση των βάσεων. Μαζί με την αντίστροφη μέτρηση για τη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων όμως, οι μέρες μετράνε αντίστροφα και για την αναζήτηση φοιτητικής κατοικίας.

Με φόντο την αυξημένη ζήτηση και τη μικρή προσφορά, η εύρεση φοιτητικής στέγης μόνο εύκολη υπόθεση δεν είναι, αφού το υψηλό κόστος μίσθωσης και η γενικότερη ακρίβεια, αποτελούν παράγοντες ζημιογόνους για τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Το να είσαι φοιτητής στην Ελλάδα συνεπάγεται συγκεκριμένο budget και έναν συνεχή οικονομικό προγραμματισμό.

Αναζητώντας φοιτητική κατοικία (δυάρια και γκαρσονιέρες) στις μεγαλύτερες φοιτητουπόλεις της Ελλάδας (Πάτρα, Ηράκλειο, Βόλος, Ιωάννινα, Λάρισα, Ρέθυμνο, Ξάνθη και Κομοτηνή - αφήσαμε εκτός Αθήνα και Θεσσαλονίκη), μέσα από τις σχετικές πλατφόρμες στο ίντερνετ, επιχειρήσαμε να βρούμε την πιο φθηνή φοιτητούπολη της χώρας, όσο τα ενοίκια συνεχίζουν να ανεβαίνουν κατακόρυφα.

Η πιο προσιτή φοιτητούπολη της Ελλάδας



Εναλλακτικός τίτλος θα μπορούσε να είναι και «η καλύτερη φοιτητούπολη της Ελλάδας» γιατί αυτή η πόλη της Ελλάδας, εκτός από την πιο οικονομική φοιτητούπολη, έχει και την καλύτερη φοιτητική ζωή.

Σύμφωνα με στοιχεία έρευνας που δημοσιεύθηκε στο Thrakitoday.com, στην Κομοτηνή, η εικόνα ως προς τις διαθέσιμες φοιτητικές κατοικίες, εμφανίζεται ελαφρώς συγκρατημένη.

Παρόλο που τα τελευταία χρόνια, οι αυξήσεις είναι αισθητές και σ' αυτήν την πόλη της Θράκης, η Κομοτηνή, η πόλη η οποία ζει από τους φοιτητές της, στην οποία εδρεύει το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και που λειτουργούν 8 πανεπιστημιακά τμήματα, προσπαθεί να αντισταθεί στην ακρίβεια και να παραμείνει προσιτή για τους φοιτητές της.

Ενδεικτικά, το ενοίκιο για μια γκαρσονιέρα ξεκινά από τα 230 ευρώ, ενώ ένα δυάρι από τα 280 ευρώ, ανάλογα πάντα με την κατάσταση και τον εξοπλισμό του διαμερίσματος.



Φυσικά, σύμφωνα με τελευταία διαθέσιμα στοιχεία του spitogatos, οι χαμηλότερες μέσες ζητούμενες τιμές ενοικίασης φοιτητικών κατοικιών (κάτω των 7,0 €/τ.μ.) σημειώνονται σε μικρότερες πόλεις με λιγότερα τμήματα τα οποία έχουν και μικρότερη ζήτηση. Έτσι, οι πιο οικονομικές επιλογές φοιτητικής στέγης εντοπίζονται στις πόλεις Δράμα, Αίγιο, Κοζάνη, Λαμία, Αγρίνιο, Σάμο, Καστοριά και Κατερίνη.

Πηγή: www.reader.gr

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