«Οδυσσέας: Η Πτώση»: Η AI ταινία που θέλει να συναγωνιστεί την υπερπαραγωγή του Νόλαν

Η Fountain O, μια νέα εταιρεία βασισμένη στην τεχνητή νοημοσύνη που ιδρύθηκε για την παραγωγή ταινιών και τηλεοπτικών σειρών μεγάλου μήκους μέσω AI, ανακοίνωσε τη δεύτερη ταινία της, με τίτλο «Odysseus: The Fall»

Ο Ash Koosha, δημιουργός της προηγούμενης ταινίας ιρανικής αντίστασης «Dreams of Violets» που δημιουργήθηκε με AI και κόστισε μόλις 2.000 δολάρια, επέστρεψε με μια άλλη ταινία με προϋπολογισμό «μεσαίων πενταψήφιων ψηφίων» (μερικών δεκάδων χιλιάδων δολαρίων) και θέμα τον Οδυσσέα.

Η Fountain O, παρουσιάζοντας το έργο την Τρίτη, επιδιώκει να προσελκύσει το ενδιαφέρον του κοινού εκμεταλλευόμενη τη δημοσιότητα της επικής μεταφοράς της «Οδύσσειας» από τον Κρίστοφερ Νόλαν, η οποία κόστισε περίπου 250 εκατομμύρια δολάρια και αναμένεται να κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους στις 17 Ιουλίου.

«Ελπίζουμε πολύ ότι η ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν, "The Odyssey", θα σημειώσει τεράστια εισπρακτική επιτυχία και ότι, κατά κάποιο τρόπο, η δική μας εκδοχή για το ταξίδι του Οδυσσέα θα ενισχύσει αυτή την επιτυχία, φέρνοντας στις αίθουσες όσους ίσως δεν θα πήγαιναν αλλιώς να δουν την ταινία, απλώς και μόνο επειδή είναι περίεργοι να δουν το αποκορύφωμα της ανθρώπινης δημιουργίας και να το συγκρίνουν με τη συνεργασία ενός ανθρώπου με την AI», δήλωσε ο Ash.

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