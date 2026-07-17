Περιφέρεια Κρήτης: Έκκληση στους ελαιοπαραγωγούς για τον δάκο - Σε εξέλιξη το Πρόγραμμα Δακοκτονίας

Η Περιφέρεια Κρήτης απευθύνει έκκληση προς τους ελαιοπαραγωγούς να παρακολουθούν συστηματικά την κατάσταση των ελαιώνων τους και να βρίσκονται σε επικοινωνία με τις κατά τόπους αρμόδιες υπηρεσίες Αγροτικής Ανάπτυξης των Περιφερειακών Ενοτήτων ή με τον τεχνικό τους σύμβουλο (γεωπόνο ή τεχνολόγο γεωπονίας). Σε περίπτωση που πραγματοποιούνται επεμβάσεις με ίδια μέσα, τονίζεται ότι αυτές πρέπει να διενεργούνται με σεβασμό στο περιβάλλον, σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης που αναγράφονται στην ετικέτα των εγκεκριμένων φυτοπροστατευτικών προϊόντων και σε πλήρη συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία για την ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων. Οι καιρικές συνθήκες που επικράτησαν κατά το προηγούμενο διάστημα ευνόησαν την αύξηση των πληθυσμών του δάκου, γεγονός που επιβεβαιώνεται από τα στοιχεία του δικτύου παγίδων παρακολούθησης.



Ιδιαίτερα ευάλωτες εμφανίζονται οι μεγαλόκαρπες ποικιλίες ελιάς, οι ελαιώνες με χαμηλή έως μέτρια καρποφορία, καθώς και οι αρδευόμενες καλλιέργειες. Ο κίνδυνος προσβολής αυξάνεται σημαντικά όταν συνυπάρχουν δύο ή περισσότεροι από τους παραπάνω παράγοντες.



Σε ό,τι αφορά το Πρόγραμμα Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2026, το οποίο υλοποιείται σύμφωνα με τον επιχειρησιακό σχεδιασμό της Περιφέρειας Κρήτης με στόχο την αποτελεσματική προστασία της ελαιοπαραγωγής και τη διασφάλιση της ποιότητας του κρητικού ελαιολάδου, η Περιφέρεια ενημερώνει για τα εξής: Ο πρώτος γενικός δολωματικός ψεκασμός έχει ολοκληρωθεί στο μεγαλύτερο μέρος της Κρήτης, με εξαίρεση ορισμένες περιοχές όπου οι εφαρμογές βρίσκονται σε εξέλιξη και ολοκληρώνονται το επόμενο διάστημα. Παράλληλα, έχει ήδη ξεκινήσει ο δεύτερος γενικός δολωματικός ψεκασμός σε περιοχές της βόρειας και δυτικής παραλιακής ζώνης του νησιού. Οι ημερομηνίες και οι περιοχές εφαρμογής των ψεκασμών ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κρήτης, στην ενότητα της δακοκτονίας: https://www.crete.gov.gr/dakoktonia/



Η Περιφέρεια Κρήτης θα συνεχίσει να ενημερώνει τους παραγωγούς για την εξέλιξη του προγράμματος μέσω τακτικών δελτίων τύπου και ανακοινώσεων, τα οποία αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κρήτης.

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