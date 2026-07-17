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ΚΡΗΤΗ

Θρίλερ στην Κρήτη: Εξαφανίστηκε 17χρονη από το Ηράκλειο – Σήμανε Missing Alert

ελενη φ
clock 17:34 | 17/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού βρίσκονται οι αστυνομικές αρχές και «Το Χαμόγελο του Παιδιού» για τον εντοπισμό της 17χρονης Ελένης Φ., η οποία εξαφανίστηκε από την Αγία Βαρβάρα του δήμου Γόρτυνας.

Τα ίχνη της ανήλικης χάθηκαν το απόγευμα της Τετάρτης, 10 Ιουλίου 2026.

Μετά από αίτημα της οικογένειάς της, ο οργανισμός «Το Χαμόγελο του Παιδιού» προχώρησε σήμερα, 17 Ιουλίου 2026, στην ενεργοποίηση του μηχανισμού Missing Alert.

Η δημοσιοποίηση των στοιχείων της κρίθηκε αναγκαία, καθώς υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι η ζωή της ενδέχεται να βρίσκεται σε κίνδυνο.

Τα χαρακτηριστικά της ανήλικης σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, η Ελένη Φ. έχει τα εξής χαρακτηριστικά:

Ύψος: 1,60 μ.

Βάρος: Περίπου 50 κιλά

Μαλλιά: Καστανά

Μάτια: Γαλαζοπράσινα

Την ημέρα της εξαφάνισής της, η 17χρονη φορούσε φούξια στράπλες μπλούζα, λευκό σορτς, λευκά αθλητικά παπούτσια.

εξαφανιση 17χρονης

Οι αρχές απευθύνουν έκκληση σε οποιονδήποτε γνωρίζει κάτι ή είδε την ανήλικη να επικοινωνήσει άμεσα με τα τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης.

Η επικοινωνία μπορεί να γίνει:

Στην Αστυνομία (100)Στο «Χαμόγελο του Παιδιού» (116000) σε οποιοδήποτε Αστυνομικό Τμήμα.

Κάθε πληροφορία, ακόμη και η πιο μικρή, μπορεί να αποβεί καθοριστική για την εξέλιξη των ερευνών και την ασφαλή επιστροφή της 17χρονης στο σπίτι της.

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