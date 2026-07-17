Θρίλερ στην Κρήτη: Εξαφανίστηκε 17χρονη από το Ηράκλειο – Σήμανε Missing Alert

Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού βρίσκονται οι αστυνομικές αρχές και «Το Χαμόγελο του Παιδιού» για τον εντοπισμό της 17χρονης Ελένης Φ., η οποία εξαφανίστηκε από την Αγία Βαρβάρα του δήμου Γόρτυνας.
Τα ίχνη της ανήλικης χάθηκαν το απόγευμα της Τετάρτης, 10 Ιουλίου 2026.
Μετά από αίτημα της οικογένειάς της, ο οργανισμός «Το Χαμόγελο του Παιδιού» προχώρησε σήμερα, 17 Ιουλίου 2026, στην ενεργοποίηση του μηχανισμού Missing Alert.
Η δημοσιοποίηση των στοιχείων της κρίθηκε αναγκαία, καθώς υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι η ζωή της ενδέχεται να βρίσκεται σε κίνδυνο.
Τα χαρακτηριστικά της ανήλικης σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, η Ελένη Φ. έχει τα εξής χαρακτηριστικά:
Ύψος: 1,60 μ.
Βάρος: Περίπου 50 κιλά
Μαλλιά: Καστανά
Μάτια: Γαλαζοπράσινα
Την ημέρα της εξαφάνισής της, η 17χρονη φορούσε φούξια στράπλες μπλούζα, λευκό σορτς, λευκά αθλητικά παπούτσια.
Οι αρχές απευθύνουν έκκληση σε οποιονδήποτε γνωρίζει κάτι ή είδε την ανήλικη να επικοινωνήσει άμεσα με τα τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης.
Η επικοινωνία μπορεί να γίνει:
Στην Αστυνομία (100)Στο «Χαμόγελο του Παιδιού» (116000) σε οποιοδήποτε Αστυνομικό Τμήμα.
Κάθε πληροφορία, ακόμη και η πιο μικρή, μπορεί να αποβεί καθοριστική για την εξέλιξη των ερευνών και την ασφαλή επιστροφή της 17χρονης στο σπίτι της.
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