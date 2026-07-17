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GOSSIP - LIFESTYLE

Το τηλεφώνημα του Μπεν Άφλεκ στον Ματ Ντέιμον μόλις είδε την «Οδύσσεια»

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clock 18:00 | 17/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ο Ματ Ντέιμον αποκάλυψε τη συγκινητική αντίδραση του επί χρόνια φίλου και συνεργάτη του, Μπεν Άφλεκ, μετά την προβολή της νέας ταινίας «Οδύσσεια», αποκαλύπτοντας πως τα λόγια του ηθοποιού ήταν ακριβώς η αναγνώριση που περίμενε εδώ και δεκαετίες.

 «Έχουμε περάσει πάρα πολλά μαζί σε αυτή τη φιλία των 45 χρόνων. Είναι μία από τις μεγάλες αγάπες της ζωής μου, αυτό μπορώ να πω για τον Μπεν», είπε αρχικά.

«Δέχτηκα ένα τηλεφώνημα από εκείνον που νομίζω πως περίμενα να λάβω για 45 χρόνια» και πρόσθεσε: «Μιλούσε ασταμάτητα για μία ώρα, σαν να είχε παρακολουθήσει την ταινία πολλές φορές. Ήταν σαν να είχε δει την ταινία 20 φορές. Κατάλαβε τα πάντα, κάθε λεπτομέρεια, με κάποιον τρόπο τα είχε απορροφήσει όλα σε μία μόνο προβολή», πρόσθεσε.

A post shared by MTV UK (@mtvuk)

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