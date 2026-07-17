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GOSSIP - LIFESTYLE

Καινούργιου: Η φωτογραφία με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή αγκαλιά με την κόρη τους

καινούργιου
clock 11:00 | 17/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Η Κατερίνα Καινούργιου απολαμβάνει το πρώτο καλοκαίρι με την κόρη της στην Πάρο και τον σύντροφό της, Παναγιώτη Κουτσουμπή.

Η παρουσιάστρια μοιράστηκε φωτογραφία από τις διακοπές τους με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή να κρατά στην αγκαλιά του την κόρη τους.

«Τον βλέπω με την κόρη μας και λιώνω. Είναι ένας υπέροχος μπαμπάς, αφοσιωμένος και πολύ τρυφερός. Δεν θα μπορούσα να ζητήσω καλύτερο πατέρα για το παιδί μας», είχε πει η ίδια πρόσφατα.

κου

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Κατερίνα Καινοούργιου Παρος
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