Πυραυλική επίθεση της Ρωσίας στην Οδησσό – Δύο νεκροί και εκτεταμένες ζημιές

Η Ρωσία εξαπέλυσε νέα πυραυλική επίθεση στην Οδησσό, στη νοτιοδυτική Ουκρανία, στη Μαύρη Θάλασσα, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δύο άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι οκτώ, ανάμεσά τους και δύο παιδιά.

«Πύραυλος έπληξε πολυκατοικία. Δυστυχώς, δυο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, έχουμε μέχρι τώρα οκτώ τραυματίες, ανάμεσά τους δυο παιδιά», ανακοίνωσε ο αντιδήμαρχος Ολεξάντρ Φίλατοφ.

«Ανάμεσα στα θύματα είναι γυναίκα που έκανε περίπατο σε πάρκο μαζί με τα παιδιά της τη στιγμή της επίθεσης. Τα παιδιά επέζησαν και δέχονται την απαραίτητη ιατρική βοήθεια», διευκρίνισε αργότερα η ουκρανική υπηρεσία αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων μέσω Telegram.

Η επίθεση προκάλεσε, σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές, εκτεταμένες ζημιές σε πολυκατοικίες, έναν παιδικό σταθμό, ένα χώρο λατρείας, οχήματα και άλλες υποδομές πολιτικής χρήσης.

Προχθές η περιφέρεια της Οδησσού έγινε στόχος πυραύλων και μη επανδρωμένων εναέριων συστημάτων εφόρμησης για πέμπτη συνεχόμενη ημέρα, με τις τοπικές αρχές να κάνουν λόγο για τρεις νεκρούς και άλλους τόσους τραυματίες.

Οι ρωσικές επιθέσεις στην πόλη τις τελευταίες ημέρες, σημαντικό ουκρανικό λιμάνι, σε αντίποινα για τα ουκρανικά πλήγματα εναντίον εμπορικών πλοίων, ειδικά στην Αζοφική θάλασσα, μείωσαν τις εξαγωγές σιτηρών από αυτό κατά το ένα τρίτο, ανέφερε χθες η εφημερίδα Financial Times επικαλούμενη δεδομένα της εταιρείας ασφάλειας της ναυσιπλοΐας Ambrey.

Το τελευταίο πλήγμα σημειώθηκε επίσης μόλις μία ημέρα μετά από ένα ακόμη κύμα ρωσικών βομβαρδισμών που στοίχισε τη ζωή σε 13 ανθρώπους σε διάφορα σημεία της Ουκρανίας. Σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές, η Ρωσία εξαπέλυσε επίσης 122 μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) και δύο βαλλιστικούς πυραύλους κατά την τελευταία της επίθεση.

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