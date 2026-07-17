Κορυφώνεται ο εορτασμός της Αγίας Μαρίνας στη Βόνη – Χιλιάδες πιστοί στο μεγάλο προσκύνημα της Κρήτης

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Με τη συμμετοχή χιλιάδων προσκυνητών κορυφώνονται σήμερα 17 Ιουλίου οι εκδηλώσεις για τη γιορτή της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Μαρίνας στην ιστορική Ιερά Μονή Αγίας Μαρίνας Βόνης, έναν από τους σημαντικότερους τόπους προσκυνήματος της Κρήτης.

Από νωρίς το απόγευμα της Πέμπτης, πλήθος πιστών καταφθάνει στη Μόνη λαμβάνοντας μέρος στις ιερές ακολουθίες, ενώ πολλοί επέλεξαν να διανυκτερεύσουν στον χώρο του μοναστηριού, τηρώντας το έθιμο δεκαετιών.

Οι εκδηλώσεις κορυφώθηκαν το πρωί της Παρασκευής, ανήμερα της εορτής, με την τέλεση του Πανηγυρικού Όρθρου και της Αρχιερατικής Θείας Λειτουργίας.

Χιλιάδες προσκυνητές από κάθε γωνιά της Κρήτης, αλλά και από άλλες περιοχές της χώρας, κατακλύζουν τη Βόνη για να προσκυνήσουν τη θαυματουργή εικόνα της Αγίας Μαρίνας, να ανάψουν ένα κερί και να εκπληρώσουν τα τάματά τους.

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Για την ασφαλή διεξαγωγή του προσκυνήματος λαμβάνονται αυξημένα μέτρα από τις αρμόδιες αρχές, με κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και παρουσία αστυνομικών και εθελοντών, καθώς η κίνηση στην ευρύτερη περιοχή είναι ιδιαιτέρως αυξημένη και σήμερα.

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Η πανήγυρη της Αγίας Μαρίνας στη Βόνη αποτελεί κάθε χρόνο ένα από τα μεγαλύτερα θρησκευτικά γεγονότα της Κρήτης, συγκεντρώνοντας χιλιάδες πιστούς που τιμούν με ευλάβεια τη μνήμη της Αγίας.

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