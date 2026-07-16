Λαοθάλασσα πιστών στη Βόνη για την Αγία Μαρίνα: Όλο το πρόγραμμα της μεγάλης πανηγύρεως

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Με κατάνυξη και τη δέουσα εκκλησιαστική μεγαλοπρέπεια κορυφώνονται το διήμερο 16 και 17 Ιουλίου 2026 οι λατρευτικές εκδηλώσεις στην Ιερά Μονή Αγίας Μαρίνης στη Βόνη Πεδιάδος.

Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα θρησκευτικά προσκυνήματα της Κρήτης, το οποίο προσελκύει κάθε χρόνο χιλιάδες πιστούς από κάθε γωνιά του νησιού αλλά και ολόκληρης της Ελλάδας.

Οι πιστοί συρρέουν για να προσκυνήσουν τη θαυματουργή εικόνα και το Ιερό Λείψανο της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Μαρίνης, εκπληρώνοντας ένα τάμα ή ζητώντας την ευλογία και τη χάρη της.

Το πρόγραμμα των Ιερών Ακολουθιών

Η Μονή έχει καταρτίσει ένα πλήρες πρόγραμμα για τους πιστούς που επιθυμούν να παρακολουθήσουν τις ακολουθίες:

Πέμπτη 16 Ιουλίου (Παραμονή):

Το απόγευμα στις 19:30 θα τελεστεί ο Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός. Στις 22:00 θα ψαλεί η Ιερά Παράκληση, ενώ στις 23:00 θα ξεκινήσει η Ακολουθία του Όρθρου και η Νυκτερινή Θεία Λειτουργία για τους νυχτερινούς προσκυνητές.

Παρασκευή 17 Ιουλίου (Ανήμερα της εορτής): Οι ακολουθίες της κυριωνύμου ημέρας ξεκινούν στις 07:00 με τον Όρθρο, ενώ στις 08:00 θα τελεστεί το πανηγυρικό Αρχιερατικό Συλλείτουργο.

Οι εκδηλώσεις θα ολοκληρωθούν με τη λιτάνευση της Ιερής Εικόνας και του Αγίου Λειψάνου στους χώρους της Μονής.

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Έκτακτα Μέτρα και Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις

Λόγω του τεράστιου όγκου των επισκεπτών, η Τροχαία Ηρακλείου βρίσκεται επί ποδός, εφαρμόζοντας ειδικές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο οδικό δίκτυο προς τη Βόνη για την αποφυγή του συνωστισμού και την ασφάλεια των οδηγών.Παράλληλα, το ΚΤΕΛ Ηρακλείου - Λασιθίου έχει θέσει σε λειτουργία συνεχή, έκτακτα δρομολόγια λεωφορείων, προκειμένου να εξυπηρετήσει όσους επιλέξουν να μετακινηθούν χωρίς το ιδιωτικό τους όχημα.

Οι αρχές συνιστούν στους οδηγούς να οπλιστούν με υπομονή και να συμμορφώνονται αυστηρά με τις υποδείξεις των τροχονόμων.

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