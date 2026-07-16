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Το «τριχωτό» κρουασάν: Η viral λιχουδιά της Ταϊλάνδης που έχει διχάσει το κοινό (βίντεο)

Το τριχωτό κρουασάν
clock 12:29 | 16/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ένα απρόσμενο γλυκό από την Ταϊλάνδη έρχεται να ανατρέψει την παραδοσιακή εικόνα του κρουασάν, ενός γλυκίσματος που εδώ και δεκαετίες αποτελεί σήμα κατατεθέν της γαλλικής αρτοποιίας.

Πρόκειται για τα «τριχωτά κρουασάν» του αρτοποιείου Saiwan Bakehouse στην Πατάγια, τα οποία έχουν προκαλέσει ποικίλες αντιδράσεις λόγω της ασυνήθιστης εμφάνισής τους.

Ο ιδιοκτήτης του καταστήματος, Arthit Chomsawat, εξήγησε στην Bangkok Post πως η ιδέα για τη συγκεκριμένη δημιουργία προέκυψε από ένα ακόμη ιδιαίτερο γλυκό του αρτοποιείου, το «hairy cake» («τριχωτό κέικ»).

Το στοιχείο που κάνει τα συγκεκριμένα κρουασάν να ξεχωρίζουν είναι η επικάλυψή τους με λεπτές ίνες ενός συστατικού της ασιατικής κουζίνας. Η εικόνα αυτή ήταν αρκετή για να προκαλέσει έντονο διάλογο στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης.

Μερικοί χρήστες εξέφρασαν την αποστροφή τους, υποστηρίζοντας ότι η υφή και η εμφάνιση του κρουασάν παραπέμπουν σε κομμένες τρίχες της ηβικής περιοχής, ενώ άλλοι υποδέχθηκαν την ιδέα με χιούμορ και θετική διάθεση, χαρακτηρίζοντας το εγχείρημα δημιουργικό και τολμηρό.

Παρά τις αντιφατικές απόψεις που προκάλεσαν, τα «τριχωτά κρουασάν» κατάφεραν να μετατραπούν σε εμπορική επιτυχία. Η δημοσιότητά τους έχει οδηγήσει πλήθος πελατών, τόσο από την Ταϊλάνδη όσο και από το εξωτερικό, στο Saiwan Bakehouse, με πολλούς επισκέπτες να τα δοκιμάζουν αλλά και να τα απαθανατίζουν για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

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