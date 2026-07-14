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Ηνωμένο Βασίλειο: Νύφη έπιασε τον γαμπρό να θηλάζει από τη μητέρα του λίγο πριν τον γάμο

νύφη
clock 21:52 | 14/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Μια απίστευτη ιστορία συνέβη σε γάμο στο Ηνωμένο Βασίλειο και συγκεκριμένα λίγο πριν την τελετή. Την ιστορία αποκάλυψε η επαγγελματίας διοργανώτρια γάμων Τζόρτζι Μίτσελ (Georgie Mitchell), μέσα από το podcast «The Unfiltered Bride», στο οποίο παρουσιάζει με την Μπεθ.

Στο podcast περιέγραψε ένα περιστατικό που της είχε μεταφέρει άτομο με το οποίο είχε συνεργαστεί στο παρελθόν. Όπως ανέφερε, η συγκεκριμένη ιστορία της είχε μεταφερθεί από μακιγιέρ, παρότι η ίδια δεν είχε παρευρεθεί στον συγκεκριμένο γάμο.

Σύμφωνα με την περιγραφή, η μακιγιέρ της είπε: «Έκανα έναν γάμο τις προάλλες και δεν θα μαντέψεις ποτέ τι συνέβη». Η νύφη, λίγο πριν από την έναρξη της τελετής, χρειάστηκε να πάει στην τουαλέτα. Εκεί αντίκρισε μια εικόνα που θα μπορούσε να είναι αρκετή για να οδηγήσει ακόμη και στην ακύρωση του γάμου.

«Θήλαζε από τη μαμά του», είπε η Τζόρτζι κοιτώντας απευθείας την κάμερα, αφήνοντας τη συμπαρουσιάστριά της σε κατάσταση σοκ. Η αντίδραση της Μπεθ Σμιθ ήταν έντονη, ενώ παρόμοια ήταν και η αντίδραση πολλών χρηστών που σχολίασαν την ιστορία μετά τη δημοσίευσή της.

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