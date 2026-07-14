Ανατροπή Τραμπ για τα Στενά του Ορμούζ: Εμπορικές συμφωνίες αντί για τέλος 20% στα πλοία

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δημοσίευσε μήνυμα στην πλατφόρμα Truth Social, εκφράζοντας την ικανοποίησή του για τη ροή πετρελαίου και αποδίδοντας τα εύσημα στις Ένοπλες Δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών.

Στην ανάρτησή του, ο πρόεδρος αναφέρει ότι το πετρέλαιο «ρέει όπως ποτέ άλλοτε», χάρη στη «φοβερή δύναμη» του αμερικανικού στρατού. Απεύθυνε ειδικό χαιρετισμό στον υπουργό Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ, τον πρόεδρο του Μικτού Επιτελείου Στρατού Νταν Κέιν και τον διοικητή της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ ναύαρχο Μπραντ Κούπερ.

Όπως τόνισε, χάρη στις ενέργειες αυτών και όλων των μελών του «ισχυρότερου στρατού στον κόσμο», τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν ανοιχτά σε όλη τη ναυτιλιακή κίνηση, εκτός από τα πλοία που σχετίζονται με το Ιράν. Ο Τραμπ κατηγόρησε την ιρανική ηγεσία για «ψευδή, βίαιη και κακόβουλη» στάση, υπογραμμίζοντας ότι οδηγεί τη χώρα στην «πλήρη καταστροφή».

Ανακοίνωσε επίσης την επιβολή «πλήρους αποκλεισμού» σε πλοία που προέρχονται ή κατευθύνονται προς ιρανικά λιμάνια, καθώς και σε όσα μεταφέρουν φορτία συνδεδεμένα με το Ιράν. Παράλληλα, δήλωσε ότι, μετά από «παραγωγικές συνομιλίες με ηγεσίες της Μέσης Ανατολής», αποφάσισε να αντικαταστήσει το αμερικανικό ποσοστό επιστροφής 20% με εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες των κρατών του Κόλπου προς τις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι επενδύσεις αυτές θα είναι «τεράστιες» και επωφελείς και για τις δύο πλευρές, οδηγώντας σε ιστορικά επίπεδα δημιουργίας εργοστασίων, υποδομών και «εκατομμυρίων καλά αμειβόμενων αμερικανικών θέσεων εργασίας». Ολοκληρώνοντας την ανάρτησή του, ο Τραμπ τόνισε ότι «η Αμερική κερδίζει ξανά» και διαβεβαίωσε πως «το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο».

Αναλυτικά, η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ:

«Το πετρέλαιο ρέει όπως ποτέ άλλοτε, χάρη στην εκπληκτική δύναμη των Ενόπλων Δυνάμεων των Ηνωμένων Πολιτειών. Ιδιαίτερος χαιρετισμός στον Υπουργό Πολέμου, Πιτ Χέγκσεθ, στον Πρόεδρο του Γενικού Επιτελείου, Νταν Κέιν, και στον Διοικητή της Κεντρικής Διοίκησης των Ηνωμένων Πολιτειών, Ναύαρχο Μπραντ Κούπερ.

Χάρη σε αυτούς, και σε όλα τα μέλη του πιο ισχυρού στρατού στον κόσμο, ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΑ, τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν ανοιχτά, εκτός από το Ιράν — και αυτό οφείλεται στην ψεύτικη, βίαιη και κακόβουλη ηγεσία τους, η οποία τους οδηγεί προς την ΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ.

Επομένως, θα επιβάλουμε ΠΛΗΡΗ αποκλεισμό, αλλά μόνο σε πλοία που πλέουν προς και από ιρανικά λιμάνια ή που μεταφέρουν οτιδήποτε σχετίζεται με ιρανικό φορτίο. Με βάση τις εξαιρετικά εποικοδομητικές συνομιλίες που είχα με ηγέτες της Μέσης Ανατολής, αποφάσισα να αντικαταστήσω το τέλος αποζημίωσης 20% των Ηνωμένων Πολιτειών με εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες που θα συνάψουν τα διάφορα κράτη του Κόλπου με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Αυτές οι επενδύσεις θα είναι ΤΕΡΑΣΤΙΕΣ, αλλά, ταυτόχρονα, εξαιρετικά ευεργετικές για αυτούς και για το μέλλον τους. Όπως όλοι γνωρίζουν, έχουμε πραγματοποιήσει τη μεγαλύτερη επένδυση σε δολάρια στις Ηνωμένες Πολιτείες, από οποιαδήποτε άλλη χώρα στην ιστορία, αλλά αυτές οι νέες επενδύσεις θα αυξήσουν ακόμη περισσότερο αυτό το ποσό, και θα δούμε εργοστάσια, μονάδες παραγωγής και εξοπλισμό να συρρέουν στις Ηνωμένες Πολιτείες σε ιστορικά επίπεδα, γεγονός που θα δημιουργήσει επιπλέον εκατομμύρια ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΕΣ θέσεις εργασίας με υψηλές αποδοχές!

Η Αμερική ΝΙΚΑΕΙ ξανά, νικά όπως ποτέ άλλοτε. Οι μέρες που το Ιράν σκότωνε εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους, μεταξύ των οποίων 52.000 διαδηλωτές, έχουν ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ και, το πιο σημαντικό, ΤΟ ΙΡΑΝ ΔΕΝ ΘΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ ΠΟΤΕ ΠΥΡΗΝΙΚΟ ΟΠΛΟ!».

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