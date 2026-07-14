Χανιά: Άφησε την τελευταία του πνοή σε κρουαζιερόπλοιο

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Τραγωδία σημειώθηκε το πρωί στα Χανιά, όταν ένας 79χρονος Βρετανός επιβάτης κρουαζιερόπλοιου εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο κατάστρωμα του πλοίου.

Ο ηλικιωμένος μεταφέρθηκε αρχικά στο ιατρείο του κρουαζιερόπλοιου και στη συνέχεια με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε ιδιωτική κλινική των Χανίων, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων, το οποίο διενεργεί την προανάκριση, ενώ διατάχθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής προκειμένου να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Λιμενικού:

Τις πρωινές ώρες σήμερα, ενημερώθηκε το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων ότι ένας 79χρονος αλλοδαπός επιβάτης (υπήκοος Ηνωμένου Βασιλείου) ενός κρουαζιερόπλοιου (Κ/Ζ), εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο κατάστρωμα του πλοίου. Ο 79χρονος μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο του πλοίου και στη συνέχεια με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ σε ιδιωτική κλινική των Χανίων, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του. Από τη Λιμενική Αρχή των Χανίων που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής.

Πηγή φωτογραφίας: unsplash.com

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