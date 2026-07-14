Στο «κόκκινο» η Κρήτη: Ο υδράργυρος άγγιξε τους 36,8°C

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Με υψηλές θερμοκρασίες συνεχίζεται το καλοκαίρι στην Κρήτη, καθώς ο υδράργυρος κινήθηκε την Τρίτη κοντά στους 37 βαθμούς Κελσίου σε αρκετές περιοχές του νησιού.

Η υψηλότερη θερμοκρασία καταγράφηκε στο Ελαφονήσι Χανίων, όπου το θερμόμετρο έφτασε τους 36,8°C, ενώ στο Πετροκεφάλι Ηρακλείου σημειώθηκαν 35,9°C.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του δικτύου αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, ιδιαίτερα θερμές συνθήκες επικράτησαν τόσο στην Κρήτη όσο και σε πολλές περιοχές της ηπειρωτικής χώρας, με τις μέγιστες θερμοκρασίες να αγγίζουν τοπικά τους 37 βαθμούς Κελσίου.

Οι οκτώ υψηλότερες μέγιστες θερμοκρασίες της ημέρας καταγράφηκαν από τους μετεωρολογικούς σταθμούς του meteo.gr.

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